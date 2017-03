Você está lendo um tópico

Televisão > Notícias

Legendários conquista a liderança em novo dia de exibição

As mensagens são de responsabilidade de seus autores.

Este tópico possui 0 respostas e 139 visitas.





Vcfaz.tv em Hoje, 16:15 Administração



anos | Ago 2003 | Mensagens: 23742 | Redação





Legendários conquista a liderança em novo dia de exibição (Divulgação) Legendários conquista a liderança em novo dia de exibição (Divulgação)

Em sua estreia às sextas-feiras, o programa Legendários , exibido no dia 10 de março, liderou por 22 minutos e também garantiu o segundo lugar na audiência.



Na faixa em que foi exibida, das 22h55 à 1h14, a atração, comandada por Marcos Mion , marcou média de 8 pontos, pico de 10 pontos e share de 17%.



Legendários contou com a participação especial do apresentador Geraldo Luis e das cantoras Joelma e Naiara Azevedo, que se divertiram com as brincadeiras. Em sua estreia às sextas-feiras, o programa, exibido no dia 10 de março, liderou por 22 minutos e também garantiu o segundo lugar na audiência.Na faixa em que foi exibida, das 22h55 à 1h14, a atração, comandada por, marcou média de 8 pontos, pico de 10 pontos e share de 17%.Legendários contou com a participação especial do apresentador Geraldo Luis e das cantoras Joelma e Naiara Azevedo, que se divertiram com as brincadeiras.























Enviar Mensagens Novas: Proibído

Responder Tópicos Proibído

Editar Mensagens: Proibído

Excluir Mensagens: Proibído

Votar em Enquetes: Proibído