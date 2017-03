Claro confirma chegada do 4,5G em Brasília ainda em 2017 (Divulgação) Claro confirma chegada do 4,5G em Brasília ainda em 2017 (Divulgação)

A tecnologia 4,5G é mais um passo de evolução rumo ao 5G, que promete revolucionar a conectividade de pessoas e coisas. Estas novas tecnologias devem transformar o mundo que conhecemos, ao viabilizar conceitos como Machine Learning e Inteligência Artificial, coletando dados gerados por sensores e dispositivos conectados. Para o usuário final, será possível gerar experiências cada vez mais ricas, contextualizadas e personalizadas através do smartphone

Com inovação no DNA, a Claro foi pioneira ao comercializar as tecnologias 3G e a 4G no país. Também iniciou os primeiros testes da tecnologia 4,5G no país, na cidade de Anápolis, em Goiás. Em dezembro desse mesmo ano, foi a vez de Rio Verde, primeiro município brasileiro a desligar o sinal analógico de TV. E agora preparamos o lançamento em Brasília, primeira capital brasileira a contar com a tecnologia

será pioneira na comercialização doem uma cidade brasileira de grande porte., a capital federal, terá acesso à rede móvel de última geração assim que as frequências forem liberadas para uso em telefonia móvel, depois do recente desligamento dos sinais de TV analógica na região. A operadora confirmou a informação durante a última edição do Mobile World Congress, evento que reuniu o setor em Barcelona, na Espanha, e ressaltou ainda que a nova tecnologia será ampliada gradativamente pelo país nos próximos anos.”, ressalta Márcio Carvalho, diretor de marketing da Claro, que esteve em Barcelona.A liberação de uso da faixa depara oé um novo marco para a internet móvel do Brasil e a capital federal será a primeira grande cidade brasileira a sentir estes benefícios, com a evolução paraainda este ano e para oassim que a tecnologia estiver pronta e com escala no resto do mundo, o que deve ocorrer até 2020 segundo as previsões dos fabricantes divulgadas durante o Mobile World Congress.Conhecido como, o 4,5G permite a agregação de várias faixas de frequência na mesma estação rádio-base (ERB), além de utilizar as mais avançadas técnicas de transmissão de dados em redes móveis. Com isso, é possível obter melhor eficiência espectral e otimizar os recursos da rede, além de viabilizar novos usos e aplicações.”, reforça André Sarcinelli, diretor de tecnologia da Claro, que também participou do evento em Barcelona.