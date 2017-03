SKY - interferência solar

Você está lendo um tópico

Prof.Leo em Hoje, 18:13



anos | Out 2007 | Mensagens: 26 | Marilia - SP



Por gentileza

Alguém pode informar quais dias e horários para interferência solar nas antenas da SKY agora em 2017? Tem de ser de manhã perto de 1,00 horas. E perto do dia 25 de março .

E para a operadora NET ?

