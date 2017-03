Você está lendo um tópico

Televisão > Novelas

Confira a semana de Carinha de anjo (13 a 18/3)

As mensagens são de responsabilidade de seus autores.

Este tópico possui 0 respostas e 34 visitas.





Vcfaz.tv em Hoje, 22:44 Administração



anos | Ago 2003 | Mensagens: 23761 | Redação





Segunda-feira



Dulce Maria diz para Nicole que adorou ver como é o trabalho de modelo fotográfica. Dulce Maria também é fotografada ao lado do pai, Gustavo. Nicole também se junta aos dois para fazer fotos, com o aval de Dulce. A carinha de anjo diz para Nicole no restaurante que agora podem ser amigas, pois a megera não quer mais ser namorada de Gustavo. Flávio aparece ensanguentado e finge para Fátima que foi assaltado. A mulher fica comovida com a falsa história de Flávio, que afirma estar com dinheiro para pagar uma cirurgia de um idoso. Fátima se oferece para dar dinheiro para Flávio. Estefânia recusa a proposta de emprego em Londres e conta para Vitor que aceita o seu pedido de casamento. Ratino anuncia que o Coral de Freiras do Colégio de Doce Horizonte está classificado para a próxima etapa. No palco, Fabiana agradece a todos que votaram e chama a Madre Superiora para entrar na atração. Flávio paga para Érica (Einat Falbel) e pede que ela volte a casa de Rosana e ao se passar por assistente social afirme que a proximidade dela com o delegado Peixoto que coloca em risco a guarda de Miguel. Nicole telefona para Gustavo e diz que a agência de modelo quer que ela e Dulce façam uma sessão de fotos juntas, como mãe e filha. Gustavo diz que pensará sobre isso.



Terça-feira



Érica (Einat Falbel) diz para Rosana que ela precisa se afastar de Peixoto, pois na verdade ele é um criminoso que está sendo investigado. Irmã Cecília e Estefânia escutam a ideia de Fabiana para que Veronica e Gustavo se encontrem através do doutor André e com isso façam as pazes. Vitor convida Silvestre e Solange para serem seus padrinhos de casamento. Delegado Peixoto procura Rosana, que diz que não quer nada com ele. Inácio e Zeca conversam com Zé Felipe para saber se ele quer fazer dupla com o irmão. Doutor André marca uma falsa entrevista com Verônica a pedido de Fabiana e Cecília para o plano delas. Gustavo pede para o Padre Miguel levar Dulce ao médico no dia seguinte a pedido de Estefânia.



Quarta-feira



Inácio e Zeca tentam ensinar música para Zé Felipe, como ler partitura. Fabiana e Cecília contam para Dulce o plano para fazer Gustavo e Verônica se encontrarem no hospital para conversarem. Franciely escuta uma conversa entre Gustavo e Padre Miguel sobre Nicole e Dulce fazerem um comercial como se fossem mãe e filha. Dulce Maria dorme e vestida de médica conversa com a mãe em seus sonhos. Tereza diz que não se deve fingir que está doente. Silvana está estressada com o acúmulo de função. Padre Miguel e Madre Superiora desconfiam do motivo que levou Fabiana e Dulce Maria até a clínica do doutor André. Pressionada, Cecília conta a verdade para a religiosa. Veronica chega na clínica e o plano é desvendado para que ela e Gustavo possam conversar sobre os acontecimentos passados.



Quinta-feira



Verônica e Gustavo fazem as pazes e o empresário convida a mulher para voltar a ser sua secretária. Inácio e Diana discordam sobre o futuro de Zé Felipe e Zeca. Fátima começa a desconfiar que Flávio pode ter lhe enganado quanto ao assalto. Haydee aconselha Flávio a não ignorar Fátima para que ela não desconfie do plano. O vilão diz que fará isso e que devolverá o dinheiro pois quer aplicar um golpe maior contra a irmã de Cecília. Gustavo diz para Nicole para esquecerem por um momento o comercial dela com Dulce. Fabiana descobre que vai dar aula para Zé Felipe, que quer fazer dupla com Zeca. Nicole fica enciumada ao saber que Gustavo ficou preso no consultório com Veronica. Frida e Bárbara armam um novo plano contra Dulce Maria, dessa vez na hora de dormir. Elas pintam o rosto da carinha de anjo, que dorme.



Sexta-feira



Delegado Peixoto está triste que Rosana não quer mais falar com ele. No colégio, todas as meninas se assustam ao ver o rosto de Dulce Maria pintada de palhaço. Frida e Bárbara riem com a situação. Cristóvão se assusta ao ver a forma possessiva de Silvana ao falar dele para Verônica e chama a atenção dela. Haydee vai até a delegacia levar um lanche para o delegado Peixoto. Fabiana decide armar uma armadilha para averiguar se foi Bárbara e Frida que armaram contra Dulce Maria. Fabiana transforma a pintura em Dulce num acontecimento bom. Frida e Bárbara dizem para Fabiana que foram elas que pintaram Dulce e que por isso elas que são grandes artistas. Dulce Maria diz para Nicole que adorou ver como é o trabalho de modelo fotográfica. Dulce Maria também é fotografada ao lado do pai, Gustavo. Nicole também se junta aos dois para fazer fotos, com o aval de Dulce. A carinha de anjo diz para Nicole no restaurante que agora podem ser amigas, pois a megera não quer mais ser namorada de Gustavo. Flávio aparece ensanguentado e finge para Fátima que foi assaltado. A mulher fica comovida com a falsa história de Flávio, que afirma estar com dinheiro para pagar uma cirurgia de um idoso. Fátima se oferece para dar dinheiro para Flávio. Estefânia recusa a proposta de emprego em Londres e conta para Vitor que aceita o seu pedido de casamento. Ratino anuncia que o Coral de Freiras do Colégio de Doce Horizonte está classificado para a próxima etapa. No palco, Fabiana agradece a todos que votaram e chama a Madre Superiora para entrar na atração. Flávio paga para Érica (Einat Falbel) e pede que ela volte a casa de Rosana e ao se passar por assistente social afirme que a proximidade dela com o delegado Peixoto que coloca em risco a guarda de Miguel. Nicole telefona para Gustavo e diz que a agência de modelo quer que ela e Dulce façam uma sessão de fotos juntas, como mãe e filha. Gustavo diz que pensará sobre isso.Érica (Einat Falbel) diz para Rosana que ela precisa se afastar de Peixoto, pois na verdade ele é um criminoso que está sendo investigado. Irmã Cecília e Estefânia escutam a ideia de Fabiana para que Veronica e Gustavo se encontrem através do doutor André e com isso façam as pazes. Vitor convida Silvestre e Solange para serem seus padrinhos de casamento. Delegado Peixoto procura Rosana, que diz que não quer nada com ele. Inácio e Zeca conversam com Zé Felipe para saber se ele quer fazer dupla com o irmão. Doutor André marca uma falsa entrevista com Verônica a pedido de Fabiana e Cecília para o plano delas. Gustavo pede para o Padre Miguel levar Dulce ao médico no dia seguinte a pedido de Estefânia.Inácio e Zeca tentam ensinar música para Zé Felipe, como ler partitura. Fabiana e Cecília contam para Dulce o plano para fazer Gustavo e Verônica se encontrarem no hospital para conversarem. Franciely escuta uma conversa entre Gustavo e Padre Miguel sobre Nicole e Dulce fazerem um comercial como se fossem mãe e filha. Dulce Maria dorme e vestida de médica conversa com a mãe em seus sonhos. Tereza diz que não se deve fingir que está doente. Silvana está estressada com o acúmulo de função. Padre Miguel e Madre Superiora desconfiam do motivo que levou Fabiana e Dulce Maria até a clínica do doutor André. Pressionada, Cecília conta a verdade para a religiosa. Veronica chega na clínica e o plano é desvendado para que ela e Gustavo possam conversar sobre os acontecimentos passados.Verônica e Gustavo fazem as pazes e o empresário convida a mulher para voltar a ser sua secretária. Inácio e Diana discordam sobre o futuro de Zé Felipe e Zeca. Fátima começa a desconfiar que Flávio pode ter lhe enganado quanto ao assalto. Haydee aconselha Flávio a não ignorar Fátima para que ela não desconfie do plano. O vilão diz que fará isso e que devolverá o dinheiro pois quer aplicar um golpe maior contra a irmã de Cecília. Gustavo diz para Nicole para esquecerem por um momento o comercial dela com Dulce. Fabiana descobre que vai dar aula para Zé Felipe, que quer fazer dupla com Zeca. Nicole fica enciumada ao saber que Gustavo ficou preso no consultório com Veronica. Frida e Bárbara armam um novo plano contra Dulce Maria, dessa vez na hora de dormir. Elas pintam o rosto da carinha de anjo, que dorme.Delegado Peixoto está triste que Rosana não quer mais falar com ele. No colégio, todas as meninas se assustam ao ver o rosto de Dulce Maria pintada de palhaço. Frida e Bárbara riem com a situação. Cristóvão se assusta ao ver a forma possessiva de Silvana ao falar dele para Verônica e chama a atenção dela. Haydee vai até a delegacia levar um lanche para o delegado Peixoto. Fabiana decide armar uma armadilha para averiguar se foi Bárbara e Frida que armaram contra Dulce Maria. Fabiana transforma a pintura em Dulce num acontecimento bom. Frida e Bárbara dizem para Fabiana que foram elas que pintaram Dulce e que por isso elas que são grandes artistas.























Enviar Mensagens Novas: Proibído

Responder Tópicos Proibído

Editar Mensagens: Proibído

Excluir Mensagens: Proibído

Votar em Enquetes: Proibído