Confira a semana de O que a vida me roubou (13 a 18/3)

Segunda-feira



Na cabana, Angélica agradece José Luis pelo beijo que a deu e lhe entrega o endereço de onde está Renato. Em um hotel, Esmeralda fala com Renato que Montserrat ainda ama José Luis, mas também começa a sentir algo por Alessandro. Jose Luis pede a Esmeralda que leve Victor a Água Azul o quanto antes, já que precisam voltar para a fazenda. Alessandro está furioso porque não consegue encontrar Montserrat e pergunta a alguns trabalhadores por ela, mas ninguém sabe o paradeiro da bela. Maria reprova Rosário, dizendo que ela sim sabe onde está Montserrat. Rosário se zanga. Joventino diz a Alessandro que Montserrat fugiu com uma caminhonete e eles saem para buscá-la. Alessandro chega a cabana abandonada e vê uns copos de vinho e velas escondidas. Furioso, se lembra de quando Montserrat disse que se encontraria ali com José Luis e ateia fogo à cabana. Victor presenteia Nadia com um lindo buquê de flores e eles passeiam pela fazenda, sob a observação invejosa de Joventino e Maria. Alessandro visita Joaquim em sua fazenda e escuta quando Angélica fala com Virginia que esteve com seu namorado na cabana. Alessandro sai rápido. Carlota aconselha Montserrat a lutar por seu matrimonio. Alessandro entra e pede desculpas a Montserrat por pensar que ela escaparia com José Luis. Ele pergunta onde ela estava. Esmeralda os interrompe dizendo que estavam admirando as belezas do campo. Esmeralda pede a Victor que partam, mas ele nega. Esmeralda telefona a José Luis para dizer que tentou levar Victor a Água Azul, mas ele não aceitou. Alessandro aconselha Victor a ter cuidado com Nadia, já que ela é esposa do prefeito municipal e poderia prejudicá-lo. Na casa do capataz, Maria descobre uma carta de José Luis para Montserrat e a mostra a Alessandro, que ao lê-la, se surpreende.



Terça-feira



Na fazenda Almonte, Alessandro pede a Maria que não entre na casa do capataz, pois essa não é sua casa. Josefina chama por Adolfo e Demétrio e, ao se dar conta que eles já não estão, se desespera e chora desconsolada. Na fazenda “Arguelles”, Adolfo e Demétrio se desfazem de seus celulares e vão a fazenda “Almonte” para pedir dinheiro a Nadia e Montserrat. Na fazenda “Almonte”, Joventino chama Loreto para lhe dizer que Nadia está passando muito bem na companhia de Victor, o empregado de Alessandro. Loreto pede que ele se cale até que estejam seguros que Nadia engana Pedro. Carlota aconselha Nadia a se afastar de Victor, já que é casada e pode arrumar problemas com sua sobrinha. Nadia pede a Victor que a respeite e se afaste dela. Na fazenda “Almonte”, Alessandro está bebendo. Maria se aproveita da situação e o beija. No dia seguinte, Nadia volta muito cedo a Água Azul. Victor e Esmeralda fazem o mesmo, só que um pouco mais tarde. Carlota e Montserrat estão nervosas porque Renato e José Luis voltaram para a fazenda. Alessandro exige que José Luis lhe diga onde esteve, mas José só se limita a dizer que foi atrás de resolver um assunto pessoal. Adolfo e Demétrio chegam a fazenda Almonte. Alessandro se zanga e pede a Montserrat que peça a eles que partam. Demétrio vê José Luis. José Luis conta a Alessandro a história da mulher que ama. Alessandro pensa que é Angélica e José Luis não lhe esclarece a verdade. Montserrat pede a Demétrio que vá embora. Ele responde que quer muito dinheiro pelo seu silêncio. Montserrat fica muito assustada. José Luis pede a Montserrat que fuja com ele, já que a ama e não suporta a ideia de não tê-la. Montserrat, chorando, o beija e aceita ir embora com ele.



Quarta-feira



Montserrat aceita escapar com José Luis e eles ficam de se ver a noite. José Luis diz a Renato que arrume as coisas, pois eles irão fugir com Montserrat. Joventino reclama por Alessandro não ter despedido o capataz, já que ele o prometeu o cargo. Joventino lembra Alessandro que ele sabe do segredo de sua sogra. Alessandro exige que ele se cale, pois do contrário o demitirá. Demétrio comenta com Adolfo sobre José Luis e diz saber como pressionar Montserrat para que ela o dê dinheiro. Adolfo chama Maria para encontrá-la e lhe dar um presente. Ela aceita. Na fazenda “Arechica”, Angélica telefona para o hotel onde se hospedam José Luis e Renato, mas a informam que eles já não estão mais registrados como hospedes. Na fazenda “Almonte”, Alessandro pergunta a Montserrat se já pediu a seu irmão que vá a fazenda. Ele pergunta como ela foi capaz de ser cúmplice do capataz, junto com Angélica. Nesse momento chega Joaquim e sua filha. Alessandro vai com Joaquim até seu escritório e Angélica esclarece com Montserrat que não é nada do capataz. Demétrio é apresentado a Angélica e fica deslumbrado com a beleza dela. Joaquim convida todos para jantar na sua fazenda. Adolfo descobre Montserrat escapando com uma mala e volta para a fazenda. Renato e José Luis voltam a fazenda porque Montserrat não chegou como haviam combinado. No dia seguinte, Adolfo conta a Demétrio que viu sua irmã a noite, tentando escapar e que Maria também a viu. No quarto de Alessandro, Maria discute com Montserrat por ter tentado fugir. Demétrio pede a Montserrat que consiga dinheiro e um lugar para ele ficar. José reclama com Montserrat por não chegar ao encontro.Ela grita que jamais fugiria com ele. Em Água Azul, Nadia visita Pedro. Ao entrar ela nota que ele está com Victor. Pedro a convida para comer. Nadia, nervosa, trata de beijar Pedro, mas logo sai, zangada. Na residência Medina, Victor visita Nadia e lhe dá um beijo. Nadia se zanga e pede que ele se afaste dela, pois ama Pedro. À noite, Pedro chega cansado e Nadia lhe faz uma massagem, mas ele a rejeita e ela vai chorando para seu quarto. No dia seguinte, Nadia vê, de sua janela, uma infinidade de flores que Victor lhe presenteou. Joventino telefona para Loreto a fim de informar que Victor mandou flores para uma mulher e ele acredita que seja Nadia.



Quinta-feira



Na fazenda “Almonte”, Montserrat beija Alessandro para que ele aceite que seu irmão e amigo fiquem por ali durante alguns dias. Joventino finge preocupação por Maria, diante de Alessandro, e pede que a entenda, já que ela o ama muito. Ele também insinua que sua esposa tenha algo com o capataz. Alessandro, zangado, esclarece que o capataz está apaixonado por outra mulher. Na casa do capataz, Renato quer desaparecer com Demétrio, mas José Luis o pede que deixe ele ajeitar as coisas do seu jeito e não interfira. No jardim, Adolfo aconselha Demétrio para que diga a seu cunhado que sua irmã tentou fugir, assim ela conseguirá o dinheiro mais rápido. José Luis monta a cavalo e Joventino o segue. Na fazenda “Arechiga”, Angélica e José Luis se despedem depois de haverem passeado. Maria e Alessandro discutem e Demétrio interrompe dizendo que sua irmã tentou escapar na noite anterior. Alessandro, zangado, despede Rosário e ordena ao capataz que redobre a vigilância. Alessandro pergunta ao capataz se ele conhece José Luis Alvarez. O capataz nega, surpreso. Fora da fazenda, Maria fala com Adolfo sobre sua amizade com Alessandro e ele a confessa que se interessa por ela. Rosário chega aflita a casa do padre Anselmo e fala que Alessandro a despediu por não vigiar sua esposa. O padre sai zangado. Rosário fica rezando para que o padre não rompa sua promessa. Padre Anselmo repreende Alessandro por haver demitido Rosário, mas ele não aceita que ela volte a trabalhar na fazenda. Montserrat promete ao Padre que não tentará escapar de novo e o pergunta a verdade sobre Rosário, já que suspeita que ela seja a mãe de seu esposo. Em Água Azul, Nadia chega a sua caminhonete, vigiada por Loreto. Ela vai a residência Almonte. Victor, feliz, a beija e eles fazem amor. Loreto ameaça Victor para que deixe Nadia, já que Pedro já sabe de sua infidelidade e é capaz de matá-los.



Sexta-feira



Na fazenda “Almonte”, padre Anselmo pede a Montserrat que esclareça os maus entendidos com Rosário e que peça para Alessandro contratá-la novamente. Na fazenda “Arechiga”, Joaquim deseja boa noite a sua filha e se retira. Angélica se veste e escapa pela janela. Virginia fala com sua irmã no jardim, mas esta se sente mal e desmaia. Ao acordar, pede a Virginia que não diga nada disso a seus pais. Angélica chega à casa de Jose Luis e ele se surpreende. Ela diz a José Luis que Joventino a chamou e Renato percebe que se trata de uma armadilha. Joventino chama Joaquim se fazendo passar por José Luis e, zangado, se dirige à fazenda “Almonte”. Montserrat pede a Alessandro que a permita recontratar Rosário, mas ele não permite. Maria insinua a Montserrat que tem algo a ver com Alessandro. Na casa do padre Anselmo, Rosário chora por não poder voltar a trabalhar na fazenda. O Padre Anselmo pede que ela diga a verdade a Alessandro, mas ela responde que não o fará. A pedido de Montserrat. 