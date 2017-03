Você está lendo um tópico

Confira a semana de Ezel (13 a 18/3)

Segunda-feira



Ezel evita que Cengiz seja capturado pela polícia. Eysan pede ajuda a Kenan para vingar a morte de Bahar. Ali e Cengiz se desculpam aos pais de Omer pelo crime que cometeram. Ezel desiste da vingança e celebra com Ramiz.



Terça-feira



Eysan e Serdar planejam se vingar de Kenan. Ali volta ao cassino para se despedir de todos. Kenan convida Eysan para sair e ela aceita, mas Ezel a alerta sobre o risco que está correndo e tenta fazê-la desistir do plano de vingança. Ezel descobre que Kenan conhece sua verdadeira identidade.



Quarta-feira



Eysan aponta uma arma para Kenan. Ezel salva Cengiz da morte e Tefo liberta Ali de uma emboscada. Eysan fica chocada ao descobrir que Ezel é Omer. Kenan e Ramiz se enfrentam numa estação de trem.



Quinta-feira



Ramiz reencontra o neto que foi criado por Kenan. Ezel encontra Eysan no túmulo de Omer e ela faz uma declaração de amor. Eysan se hospeda na casa de Kenan.



Sexta-feira



Ezel encontra o neto de Ramiz e os dois se enfrentam. A polícia interroga Ramiz. Todos os cassinos da cidade começam a ser desmontados pela polícia. Ezel tem suas contas e bens bloqueados.



Sábado



Eysan encontra Cengiz e conversa com ele no meio da rua. Ezel confessa que ainda ama Eysan, mas não consegue perdoá-la. Ramiz se encontra com o neto e os dois relembram o passado. Ezel foge de um bloqueio policial.























