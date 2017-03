Você está lendo um tópico

Televisão > Novelas

Confira a semana de A escrava Isaura (13 a 18/3)

As mensagens são de responsabilidade de seus autores.

Este tópico possui 0 respostas e 34 visitas.





Vcfaz.tv em Hoje, 22:53 Administração



anos | Ago 2003 | Mensagens: 23761 | Redação





Segunda-feira



Isaura se esconde de Álvaro por timidez, mas ele se diverte com esse joguinho de sedução. Helena diz a seu pai que se ele a forçar a se casar com o Dr. Paulo ela fará um escândalo. Malvina chega na fazenda. Leôncio ouve o barulho da charrete e pede para que Rosa vá embora. Rosa vai para o quarto antigo de Isaura para que Malvina não a veja. Leôncio vai encontrar Malvina. Moleca quer ajudar André a libertar seu pai e sua tia. Rosa dá água e pão para Joaquina e João. Henrique se irrita por não achar diamante. Álvaro diz a sua mãe que achou a mulher de sua vida e que não pode ficar noivo de Branca. Malvina janta com Leôncio. Raimundo leva uma cobra para o quarto de Leôncio. Malvina e Leôncio vão para o quarto. Eles se beijam e Malvina se entrega. Francisco leva Rosa para fora de casa. Malvina abre os olhos e vê a cobra. Branca se lamenta. Perpétua briga com seu filho. Isaura tenta ler um livro, mas não consegue se concentrar. Álvaro surge em um cavalo e Isaura sorri para ele.



Terça-feira



Isaura conversa com Álvaro e se apresenta como Elvira. Leôncio não consegue dormir. Raimundo avisa que não vai trabalhar mais para Tomásia. Leôncio tem outro pesadelo com Almeida. Malvina fica chocada ao saber que João e Joaquina estão presos. André planeja invadir a fazenda de Leôncio. Henrique e Bernardo garimpam. Rosa recebe Flor-de-Lis em seu quarto. Malvina pede a Leôncio que liberte João e Joaquina. Leôncio nega e Malvina vai embora. Pedrinho percebe que Isaura está interessada em Álvaro. Apaixonado Álvaro fala de Isaura para Geraldo. Branca sonha com o amor de Álvaro. Leôncio bate em Joaquina e João. Isaura chora. João e Joaquina pedem a Belchior que vá buscar a ajuda de Tomásia. Belchior arquiteta um plano para salvar João e Joaquina. Miguel recebe Álvaro em sua casa.



Quarta-feira



Álvaro fala de sua vida para Isaura, Miguel e Pedrinho. Martinho conta ao Sargento que Miguel foi visto a caminho de Muriaé. Rosa tira satisfações de Leôncio. Belchior cuida de João e Joaquina e fala da fuga. Francisco e Raimundo dormem. André e Moleca invadem a fazenda com a ajuda de Belchior. Leôncio surpreende Moleca que dá um golpe de capoeira e o rende. Rosa ataca Moleca. André resgata João e Joaquina. Rosa reencontra André e rouba um beijo, Moleca vê. Gabriel geme. Tomásia contrata Belchior como informante. Leôncio acorda e fica furioso com a fuga dos escravos. Sebastião lamenta passar a noite de Natal longe de Henrique. Bernardo encontra um diamante. João e Joaquina são recebidos com festa no quilombo. Sebastião se irrita quando sabe que Rosa dormiu com Leôncio. Rosa ganha um colar de ouro como presente de Natal. Leôncio fica sozinho na noite de Natal. Helena foge para a casa de Tomásia. Alguém bate na porta da casa de Miguel e Isaura.



Quinta-feira



O proprietário da casa visita Miguel. Sebastião se irrita com o sumiço de Helena. Leôncio pensa em Isaura. O quilombo está em festa. Isaura, Miguel e Pedrinho ceiam felizes. Geraldo conta a Branca que Álvaro está apaixonado por Isaura. Isaura lamenta não contar a verdade a Álvaro. Leôncio vai ao quarto de Rosa e convida Flor-de-Lis para cear com ele. Diogo e Helena se beijam. Gabriel acorda e vê tudo. Sebastião vai à casa de Tomásia. Álvaro pergunta à Isaura se pode fazer a corte a ela.



Sexta-feira



Álvaro diz à Isaura que ela tocou seu coração desde o primeiro instante que a viu. Leôncio acorda ao lado de Flor-de-Liz. Cel. Sebastião vai até a casa de dona Gioconda buscar Helena. Gabriel sai do coma. É dia de natal. Leôncio aperta o pescoço de Flor-de-Liz e diz que ela o pertence. Álvaro quase beija Isaura quando chega Pedrinho e Miguel. Gabriel diz ao coronel que preferia não ser seu filho para poder se casar com Helena. Branca pede a Geraldo que descubra o endereço de Elvira (Isaura). Leôncio prende Flor-de-Liz no quarto. João conta a história de um negro que ficou rico para Bernardo. Álvaro conversa com Geraldo sobre Isaura. Isaura chora por mentir para Álvaro. Cel. Sebastião insiste em dizer que sua filha está na casa de dona Gioconda. Belchior ouve os berros de Flor-de-Liz, mas não pode ajudá-la. Henrique mostra um diamante à Malvina. Isaura decide contar toda a verdade a Álvaro. Isaura se esconde de Álvaro por timidez, mas ele se diverte com esse joguinho de sedução. Helena diz a seu pai que se ele a forçar a se casar com o Dr. Paulo ela fará um escândalo. Malvina chega na fazenda. Leôncio ouve o barulho da charrete e pede para que Rosa vá embora. Rosa vai para o quarto antigo de Isaura para que Malvina não a veja. Leôncio vai encontrar Malvina. Moleca quer ajudar André a libertar seu pai e sua tia. Rosa dá água e pão para Joaquina e João. Henrique se irrita por não achar diamante. Álvaro diz a sua mãe que achou a mulher de sua vida e que não pode ficar noivo de Branca. Malvina janta com Leôncio. Raimundo leva uma cobra para o quarto de Leôncio. Malvina e Leôncio vão para o quarto. Eles se beijam e Malvina se entrega. Francisco leva Rosa para fora de casa. Malvina abre os olhos e vê a cobra. Branca se lamenta. Perpétua briga com seu filho. Isaura tenta ler um livro, mas não consegue se concentrar. Álvaro surge em um cavalo e Isaura sorri para ele.Isaura conversa com Álvaro e se apresenta como Elvira. Leôncio não consegue dormir. Raimundo avisa que não vai trabalhar mais para Tomásia. Leôncio tem outro pesadelo com Almeida. Malvina fica chocada ao saber que João e Joaquina estão presos. André planeja invadir a fazenda de Leôncio. Henrique e Bernardo garimpam. Rosa recebe Flor-de-Lis em seu quarto. Malvina pede a Leôncio que liberte João e Joaquina. Leôncio nega e Malvina vai embora. Pedrinho percebe que Isaura está interessada em Álvaro. Apaixonado Álvaro fala de Isaura para Geraldo. Branca sonha com o amor de Álvaro. Leôncio bate em Joaquina e João. Isaura chora. João e Joaquina pedem a Belchior que vá buscar a ajuda de Tomásia. Belchior arquiteta um plano para salvar João e Joaquina. Miguel recebe Álvaro em sua casa.Álvaro fala de sua vida para Isaura, Miguel e Pedrinho. Martinho conta ao Sargento que Miguel foi visto a caminho de Muriaé. Rosa tira satisfações de Leôncio. Belchior cuida de João e Joaquina e fala da fuga. Francisco e Raimundo dormem. André e Moleca invadem a fazenda com a ajuda de Belchior. Leôncio surpreende Moleca que dá um golpe de capoeira e o rende. Rosa ataca Moleca. André resgata João e Joaquina. Rosa reencontra André e rouba um beijo, Moleca vê. Gabriel geme. Tomásia contrata Belchior como informante. Leôncio acorda e fica furioso com a fuga dos escravos. Sebastião lamenta passar a noite de Natal longe de Henrique. Bernardo encontra um diamante. João e Joaquina são recebidos com festa no quilombo. Sebastião se irrita quando sabe que Rosa dormiu com Leôncio. Rosa ganha um colar de ouro como presente de Natal. Leôncio fica sozinho na noite de Natal. Helena foge para a casa de Tomásia. Alguém bate na porta da casa de Miguel e Isaura.O proprietário da casa visita Miguel. Sebastião se irrita com o sumiço de Helena. Leôncio pensa em Isaura. O quilombo está em festa. Isaura, Miguel e Pedrinho ceiam felizes. Geraldo conta a Branca que Álvaro está apaixonado por Isaura. Isaura lamenta não contar a verdade a Álvaro. Leôncio vai ao quarto de Rosa e convida Flor-de-Lis para cear com ele. Diogo e Helena se beijam. Gabriel acorda e vê tudo. Sebastião vai à casa de Tomásia. Álvaro pergunta à Isaura se pode fazer a corte a ela.Álvaro diz à Isaura que ela tocou seu coração desde o primeiro instante que a viu. Leôncio acorda ao lado de Flor-de-Liz. Cel. Sebastião vai até a casa de dona Gioconda buscar Helena. Gabriel sai do coma. É dia de natal. Leôncio aperta o pescoço de Flor-de-Liz e diz que ela o pertence. Álvaro quase beija Isaura quando chega Pedrinho e Miguel. Gabriel diz ao coronel que preferia não ser seu filho para poder se casar com Helena. Branca pede a Geraldo que descubra o endereço de Elvira (Isaura). Leôncio prende Flor-de-Liz no quarto. João conta a história de um negro que ficou rico para Bernardo. Álvaro conversa com Geraldo sobre Isaura. Isaura chora por mentir para Álvaro. Cel. Sebastião insiste em dizer que sua filha está na casa de dona Gioconda. Belchior ouve os berros de Flor-de-Liz, mas não pode ajudá-la. Henrique mostra um diamante à Malvina. Isaura decide contar toda a verdade a Álvaro.























Enviar Mensagens Novas: Proibído

Responder Tópicos Proibído

Editar Mensagens: Proibído

Excluir Mensagens: Proibído

Votar em Enquetes: Proibído