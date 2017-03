Você está lendo um tópico

Confira a semana de O rico e Lázaro (13 a 18/3)

Segunda-feira



O homem Rico caminha, sem mostrar o rosto, em um ambiente sombrio e macabro. Angustiado, ele escuta vozes. Chamas emergem do fundo de um precipício. O homem tenta buscar outro caminho, mas não consegue fugir daquele local; o inferno. O Rico grita pedindo socorro, mas ele só escuta o barulho do fogo que causa um calor insuportável. Ruídos estranhos e perturbadores ecoam no ar. Ele clama pela ajuda de Deus e no mesmo monto avista Abraão. O Rico percebe que há alguém ao lado de Abraão. Trata-se de um homem vestido como rei, iluminado por fachos de luz. É Lázaro. O homem Rico parece não acreditar no que vê. Ele pede para Abraão ajuda-lo de alguma maneira. Abraão avisa que o homem Rico sempre ganhou coisas boas na vida, enquanto Lázaro sempre recebeu o oposto. O Rico, então, pede para Abraão mandar o Lázaro ir até sua casa para avisar aos seus familiares para que eles não tenham o mesmo destino. Abraão diz que o povo não ouviu Moisés e os profetas, e, por isso, também não ouviriam alguém que ressuscitasse dos mortos. Nesse momento, o fogo impede o Rico de ver Abraão. Ele se desespera ao ver uma enorme fornalha acesa, prestes a devorá-lo. Jerusalém, 605 a.C. Os meninos Asher e Zac brincam lutando com espadas de madeira. Eles avistam Chaim se aproximando e Zac se esconde. Joana observa os meninos. O profeta Jeremias observa muitos hebreus cultuando falsos deuses e lamenta. Ele afirma que o povo de Jerusalém precisa ouvi-lo. Aicão alerta o rei Eliaquim sobre a revolta do povo com os altos impostos. O soberano diz não acreditar nos avisos de Jeremias e outros profetas. No campo de batalha, Nabucodonosor ordena que seu exército ataque os egípcios. Asher e Zac pedem para Abel lhes ensinar a atirar com arco e flecha. Eles desobedecem a ordem do rapaz e sobem no alto da muralha. Enquanto brinca, Asher se desequilibra e cai. Zac grita desesperado. Nabucodonosor se junta aos seus guerreiros e luta no campo de batalha contra os egípcios. Zac vê Asher pendurado em um galho e tenta ajuda-lo. O menino não consegue ajudar o amigo e eles acabam caindo. Joana os salvam ao trazer uma carroça cheia de palha e impede a queda. Joaquim, Hassube e Zuriel zombam de Zac e Asher. O sacerdote Fassur se incomoda com a chegada de Jeremias. Joaquim observa e sai para avisar ao rei Eliaquim sobre a presença do profeta. Jeremias fala ao povo e é hostilizado. O jovem oficial Nebuzaradã salva a vida de Nabucodonosor na batalha. o rei vibra com a vitória dos babilônicos. Eliaquim pede para Micáias e Gedalias darem um jeito em Jeremias. Nas ruas de Jerusalém, o povo pede a morte do profeta. Zadoque tenta defender Jeremias. Fassur inflama a revolta do povo contra o profeta. Ravina e Baruque tentam defender Jeremias. Aicão, em nome do rei, ordena que levem Jeremias para o Pátio do Templo. Joana fica preocupada. Nabucodonosor convida Nebuzaradã para fazer parte de sua guarda pessoal. Arioque avisa que o rei Nabopolasar acaba de morrer. Aicão avisa que Jeremias não será punido. Fassur lamenta a decisão. Joana esbraveja com Fassur. Jeremias é libertado e assusta o povo ao dizer que Jerusalém será destruída. Na Babilônia, Nabucodonosor conversa com o filho Evil-Merodaque e diz que um rei deve ser destemido. Aspenaz ajuda Nitócris a escolher seus adornos. Nebuzaradã se impressiona com a grandiosidade e luxuosidade do palácio. Arioque o aconselha a ficar longe das filhas do rei. Zabaia entrega a filha Sammu-Ramat para o dono de um bordel. O cortejo com a família real deixa o palácio. Shag-shag recebe Sammu-Ramat na Casa da Lua. Hurzabum avisa sobre o cortejo e eles seguem para ver. Sammu-Ramat se encanta por Nebuzaradã. Eliaquim é avisado sobre a vitória dos babilônicos em cima dos egípcios. Zadoque se reúne com as crianças e conta algumas histórias sobre o povo hebreu. Elga pergunta para Zelfa sobre o amuleto da deusa Isthar e a serva avisa que jogou fora. Nabucodonosor e sua comitiva sobem as escadarias do templo de Marduk. O sacerdote Beroso deseja vida longa ao rei. Uma grande festa é dada para saudar Nabucodonosor no palácio. Shag-shag reclama do silêncio de Sammu-Ramat. A rainha Amitis diz que o marido honrará o reinado de Nabopolasar. Arioque conversa com Nebuzaradã. Aspenaz vai até Nitócris e avisa que é hora de se recolher. A princesa reclama, mas obedece ao saber que são ordens da rainha. Beroso anuncia a entrada de dançarinas para saudar o rei. Em Jerusalém, Inconformado com o comportamento de seu povo, Jeremias tenta falar com o Senhor. Joana recebe o carinho de seus pais, Marta e Efraim. Zelfa cuida de Zac e os outros filhos de Elga. Zac elogia a beleza de Joana e se decepciona ao notar o jeito que ela olha para Asher. Daniel observa o profeta Ezequiel mais afastado. Abel ensina Asher e Zac a manusearem o arco-e-flecha. Jeremias fala tentando alertar um grupo de pessoas. Abel percebe a aproximação do exército babilônico e grita alertando a Asher, Joana e Zac. Jeremias segue alertando o povo para a invasão do rei Nabucodonosor. Zac, Asher, Joana e Abel correm desesperados em direção ao portão da cidade.



Terça-feira



Abel diz para Asher, Zac e Joana continuarem correndo. Ele para e atira uma flecha contra o exército inimigo, que se aproxima. No alto da muralha de Jerusalém os guardas ordenam o fechamento dos portões e soam o alarme. Enquanto trabalha em seu jardim, Dinah se assusta com o som das trombetas. O rei Eliaquim e a rainha Neusta estranham o barulho de alarme. Asher, Zac e Joana conseguem entrar, mas Abel fica do lado de fora. Asher se desespera ao ver que o irmão mais velho não entrou na cidade. Abel consegue atingir um soldado inimigo. Do alto de uma colina, Nabucodonosor observa o ataque de seu exército. Abel corre tentando salvar a própria vida. Arioque diz admirar a coragem do rapaz. Dinah e Uriel se preocupam com os filhos. Asher implora para os guardas abrirem os portões. Jeremias conversa com Baruque e avisa que nada poderá proteger seu povo agora. Aicão avisa ao rei Eliaquim sobre a presença de Nabucodonosor às portas da cidade. Fassur diz que apoiará o rei Eliaquim. Daniel observa o pânico das pessoas nas ruas da cidade. Abel tenta fugir e acerta mais um soldado inimigo. Efraim ajuda Asher e conseguem abrir o portão. Abel consegue entrar. Dinah pergunta sobre Uriel e Abel volta para o lado de fora em busca de seu pai. Efraim avisa que o rapaz é um bravo guerreiro. Ilana pede para Rebeca e Matias terem fé. Os soldados babilônicos lançam flechas e lanças contra Jerusalém. Os Arqueiros Hebreus respondem com flechadas. Abel se assusta ao ver um companheiro morrer ao seu lado. Chaim entra em casa e avisa sobre o ataque inimigo. Elga se preocupa com a ausência de Zac. Marta fica aliviada ao reencontrar Joana. Dinah sofre sem notícias de Abel. Nabucodonosor ordena que suspendam o ataque e avisa que os babilônicos farão um cerco à Jerusalém. Abel estranha ao ver os inimigos recuarem. Elga diz que fará um bolo para a deusa Isthar e Zelfa a repreende. Zac se preocupa com o pai de Asher e Chaim se mostra insensível. Dinah fica aliviada ao reencontrar Abel. Zadoque ora a Deus. Joaquim alerta o rei Eliaquim para os avisos de Jeremias, mas o rei não o escuta. Nebuzaradã diz não ver a hora de atacar Jerusalém, mas Arioque avisa que é preciso ter paciência. A princesa Nitócris reclama dos sermões de Aspenaz. Shag-shag conta a história de uma deusa chamada Sammu-Ramat. Em Jerusalém, o povo começa a sentir as consequências do cerco de Nabucodonosor. O rei Eliaquim ordena que racionem os alimentos dos servos para não faltar nada à família real. Chaim flagra o filho Zac brincando com Asher e joga o brinquedo no fogo. Elga sai para visitar Dinah. Fassur acusa Jeremias de ser um traidor. Elga oferece um amuleto para Dinah, que não aceita. Beroso faz um preparado para realçar a beleza da princesa Nitócris. Evil-Merodaque e Kassaia riem da irmã. A rainha Amitis diz sentir a falta do marido. Em um campo próximo a Jerusalém, Uriel tenta se esconder dos soldados babilônicos. Arioque conversa com Nabucodonosor e fala sobre um espião entre os hebreus. Um soldado chega e avisa que encontraram um pastor hebreu. Rebeca diz que em breve faltará alimento na cidade. Joana avisa que é preciso ter fé em Deus. Arioque pergunta se Nebuzaradã está preparado para mais uma missão. Fassur se irrita com Joana e ameaça agredi-la. Marta e Efraim chegam a tempo e impedem. Matias e Rebeca ajudam seus pais, Ilana e Ravina. Hananias encontra com um oficial babilônico do lado de fora da cidade e recebe ouro. O falso profeta conduz Nebuzaradã e outros soldados por um buraco na muralha da cidade. Joana abraça os pais carinhosamente. Nebuzaradã e os outros soldados entram na cidade com a ajuda de Hananias. Abel nota a aproximação de alguns homens de Nabucodonosor portando o estandarte babilônico. Neusta mostra calma diante de toda a situação. Arioque se aproxima e diz ter um recado do rei Nabucodonosor. O oficial avisa que se os hebreus não se renderem, terão o mesmo fim do pastor Uriel. Asher se desespera ao ver seu pai com uma espada no pescoço. Nebuzaradã mata alguns hebreus e segue pelo interior da cidade. Abel atira em um soldado inimigo. Nebuzaradã abre os portões da cidade e Arioque grita ordenando o ataque. Uriel é atingido por uma flechada e cai. Asher se desespera. Abel vê a aproximação do exército babilônico. Os soldados de Nabucodonosor invadem Jerusalém e destroem tudo. Daniel avisa para seguirem para o templo. Jeremias e Baruque também seguem para o local. Asher ajuda Uriel a se salvar. Hananias pede para não fazerem mal a Fassur. Joana se desespera ao ver Marta e Efraim sendo assassinados. Nebuzaradã a olha com frieza. Abel observa Asher chegando com seu pai. Ele corre para encontra-los, mas é atingido por uma flechada e cai do alto da muralha. Asher se desespera ao ver o irmão morto.



Quarta-feira



Asher explode de raiva. Joana chora suplicando por ajuda. Ezequiel salva a vida de Asher. Aicão aconselha Eliaquim a se render. Tentando protege-los, Neusta prende Joaquim, Hassube e Zuriel no quarto. Elga chama Zac e Chaim. Ela avisa sobre a invasão. Daniel defende Jeremias. Os soldados babilônicos tentam destruir o templo de Jerusalém. Nabucodonosor entra na cidade. Nebuzaradã reconhece Chaim e avisa que ele já vendeu armas para a Babilônia. Elga e Zac tentam se proteger em um beco. Chaim os encontra. Asher tenta cuidar de Uriel. Zelfa cuida dos filhos de Elga e Chaim. Zac vê Joana e tenta ajuda-la, mas é impedido por Chaim. Elga reencontra os filhos. Chaim proíbe Zac de sair para ver Joana. Zadoque diz que Jeremias avisou sobre o ataque dos babilônicos. Uriel diz que Asher precisa ter fé. Os babilônicos invadem o templo. Daniel e Jeremias são rendidos. Gedalias e Micáias fogem de Nebuzaradã. Aicão e Zedequias aconselham o rei Eliaquim a se entregar. Gedalias e Micáias são rendidos por Arioque. Nabucodonosor pede para ser levado até o rei de Judá. Eliaquim é surpreendido com a chegada de Nabucodonosor em seu palácio. Na Babilônia, a princesa Nitócris reclama de Evil e Kassaia para Amitis. Aspenaz se oferece para ajudar a rainha. Nitócris maltrata Nabonido. Ela encontra com o sacerdote Beroso e pede para ele fazer uma fórmula para torná-la filha única. Evil-Merodaque conversa com Kassaia e diz que ele nunca conseguirá ser tão forte como seu pai. Shag-Shag tenta arrumar clientes dizendo saber adivinhar o futuro. Sammu-Ramat avisa que será tão poderosa quanto a deusa de mesmo nome. O rei Eliaquim reclama dos altos impostos que Nabucodonosor quer cobrar. O soberano da Babilônia o ameaça. Chaim sai de casa para ver o estado de sua oficina. Zac vai atrás do pai. Eliaquim reclama das condições impostas pelo rei da Babilônia. Neusta fica aliviada ao saber que o perigo já passou e se recusa a ouvir sobre os assuntos políticos. Jeremias encara o rei da Babilônia no templo e revela sua profecia. Nabucodonosor manda pouparem sua vida e ordena que levem alguns nobres de Judá para a Babilônia. Dinah vê Uriel e Asher trazendo o corpo de Abel. Zac se desespera ao ver alguns soldados babilônicos se aproximarem de Joana.



Quinta-feira



Zac chama a atenção dos soldados para livrar Joana. Arioque escolhe Daniel, Misael, Ananias e Azarias para seguir com seu exército para a Babilônia. Um hebreu tenta subornar Nebuzaradã e é morto. Zac corre, fugindo dos soldados. Ele cai de um terraço e é encontrado por Chaim. Fassur vê os corpos dos pais de Joana. A menina pede ajuda na casa de Ravina. Arioque e Nebuzaradã levam os prisioneiros hebreus. Fassur encontra Jeremias e o ofende. O profeta encara o sacerdote e avisa que Deus o castigará. Dinah lava o corpo de Abel. As tropas vitoriosas de Nabucodonosor deixam Jerusalém carregando centenas de cativos hebreus. Daniel diz para Azarias, Misael e Ananias terem fé. O rei Eliaquim desconta a raiva em seu irmão, Zedequias. Ele avisa que o povo terá que trabalhar muito para pagar os impostos cobrados por Nabucodonosor. Chaim dá uma bronca em Zac por ele ter fugido para ajudar Joana. Zadoque culpa Fassur pela morte de Efraim e Marta. Daniel e os outros hebreus seguem no comboio de cativos. Algumas semanas se passam e Asher observa a paisagem com tristeza. Joana e Zac tentam anima-lo, mas ele avisa que vingará a morte de Abel. O exército de Nabucodonosor se aproxima da Babilônia. Daniel, Misael, Azarias e Ananias admiram a grandiosidade da cidade inimiga. A rainha Amitis é avisada sobre a aproximação do marido e manda prepararem um banquete. Nabucodonosor e seus homens entram na cidade. Eles são saudados pelo povo. Sammu-Ramat corre para tentar ver Nebuzaradã. O rei abraça Amitis e os filhos. Os oficiais trazem todo o tesouro retirado do Templo de Salomão. Arioque avisa que alguns cativos servirão ao rei. Shag-Shag finge adivinhar o futuro de uma cliente na Casa da Lua. Uriel, o pai de Asher, pede dinheiro emprestado a Chaim, o pai de Zac. Dana e Rebeca dizem que Joana pode considera-las irmãs. Asher e Zac vendem algumas estatuetas de falsos deuses. Jeremias encontra com Joaquim e avisa que ele e Neusta serão levados por Nabucodonosor. Uriel se irrita com a atitude pagã do filho. Dinah conversa com Asher. Zuriel e Hassube estranham o comportamento do primo Joaquim. O príncipe tenta alertar Eliaquim, mas o rei não dá ouvidos. Aspenaz diz que Daniel, Misael, Azarias, Ananias e alguns outros hebreus foram escolhidos e terão acesso a toda sabedoria acumulada na babilônia. Eles são levados até o sacerdote Beroso. Asher se desculpa com Uriel. Ravina e Ilana tentam deixar Joana a vontade. Aspenaz pergunta aos hebreus como foi o encontro com Beroso. Joana sai para respirar ar puro. Daniel diz recusar a comida trazida por Aspenaz. Joana dá de cara com Fassur na rua.



Sexta-feira



Fassur diz que Joana nasceu para fazer o mal e ela o enfrenta. Daniel diz que seu Deus não permite que eles se alimentem de animais mortos em sacrifícios a outros deuses. Ele pede para servirem aos hebreus apenas legumes e água. Fassur deixa Joana em paz ao ver Asher e Zac. Eles admiram a coragem e a fé da moça. Aspenaz segreda a Evil sobre o pedido de Daniel. O príncipe pede para assistir a aula que Beroso está dando aos cativos. Ele fica intrigado com as palavras de Daniel. Arioque leva Nebuzaradã até a Casa da Lua. O jovem guerreiro vê Sammu-Ramat tentando roubar um cliente e pede parte do roubo para poupar sua vida. Ela gosta de ter sido abordada pelo oficial. Nabucodonosor beija, calorosamente, a rainha Amitis. Baruque escreve as palavras de Jeremias em um pergaminho. Aspenaz avisa que os hebreus receberão novos nomes. Aicão lê os pergaminhos escritos por Baruque. Aspenaz diz que Misael passará a se chamar Mesaque. O chefe dos eunucos avisa que Ananias será chamado de Sadraque. Aspenaz olha para Azarias e diz que ele terá o nome de Abeddnego. Por fim ele avisa que Daniel se chamará Beltessazar. Eliaquim se irrita com as palavras lidas por Aicão e manda prenderem Baruque e Jeremias. Micáias e Gedalias dizem que os profetas precisam ser alertados. Jeremias pede para Baruque escrever um novo pergaminho. Sem saber que o pai pediu empréstimo a Chaim, Asher mostra a nova cabra para Zac. Joana agradece a amizade deles. Quatro anos se passam e os três conversam sobre amor. Ela conversa com Dana e Rebeca e revela gostar de Asher. Uriel reclama da seca em Jerusalém. Dinah elogia a beleza de Joana para o filho. Ela diz que a moça está apaixonada por ele. Absalom implica com Zac. Rabe-Sáris tenta acalmar os irmãos. Zelfa reclama do comportamento deles. Dinah diz sábias palavras para Asher. Rebeca aconselha Joana a fingir gostar de Zac para despertar ciúmes em Asher. Zac se abre com Zelfa e fala de seu sentimento por Joana. Elga fica aliviada ao ver Zelfa de volta. Asher se abre com Zac e diz acreditar que Joana goste dele. Zac fica destruído com a conversa. Evil procura os hebreus para conversar. Kassaia diz que o irmão continua chamando Daniel pelo nome de hebreu. Nebuzaradã elogia a princesa Kassaia. Sammu-Ramat diz que um dia conquistará Nebuzaradã. Arioque e Beroso avisam ao rei que Judá não está pagando os impostos. Nabucodonosor fica furioso. Oziel diz para Fassur que Jeremias dará novo aviso. O rei Eliaquim manda cobrarem impostos dos nobres. O falso profeta Hananias diz que Zedequias é a melhor pessoa para assumir o trono. Fassur ofende Jeremias, que fala da fragilidade do povo sem o Senhor. Zac e Asher debocham de Joaquim, Hassube e Zuriel. Fassur ordena a prisão de Jeremias. Nabucodonosor manda chamar Daniel e pergunta como ele deve matar um de seus servos. O homem Rico caminha, sem mostrar o rosto, em um ambiente sombrio e macabro. Angustiado, ele escuta vozes. Chamas emergem do fundo de um precipício. 