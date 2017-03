Você está lendo um tópico

Confira a semana de Malhação (13 a 18/3)

Segunda-feira



Caio sugere a Joana que ela questione Ricardo sobre o relacionamento com Carmem. Ricardo insiste para que Tânia passe a noite em sua casa. Rômulo afirma a Jorjão que pode derrotar Vanderson, mesmo machucado. Nanda aceita fazer uma trilha com Renato. Ricardo acerta com Veiga o novo testamento, deixando parte do patrimônio a Joana. Dodô aconselha Arthur a se decidir entre Júlia e Belinha. Juliana agradece o apoio de Caio à sua autoescola. Ricardo e Tânia passam a noite juntos e Bárbara surpreende a namorada do pai.



Terça-feira



Tânia conversa com Bárbara, Manuela e Juliana. Sula se irrita com Rômulo, que não compreende a reação da amiga. Vanderson arma para sabotar Rômulo. Bárbara repreende Juliana por estar aprendendo a andar de motocicleta. Jorjão desconfia do comportamento de Vanderson no ringue. Nanda torce por Rômulo e Renato se incomoda. Belinha percebe o desconforto de Arthur, que garante a Dodô que tomou a decisão. Sula, Krica e Cleyton assistem à luta de Rômulo. Rômulo bebe a água sabotada por Vanderson e começa a apanhar do oponente.



Quarta-feira



Todos estranham a ausência de reação de Rômulo. Bárbara critica Caio por ter pago a autoescola de Juliana à revelia de Ricardo. Arthur confessa a confusão de sentimentos para Belinha, que termina o namoro com o rapaz. Jorjão e Belloto invadem o octógono para acabar com a luta. Luiza interrompe a aproximação entre Lucas e Martinha. Arthur tenta beijar Júlia, que revela que tem namorado. Nanda afirma a Rômulo que Vanderson armou para que ele perdesse a luta. Joana conta a Tânia sobre os supostos depósitos feitos por Ricardo para Carmem.



Quinta-feira



Nanda explica a Rômulo a sabotagem de Vanderson e afirma que ficará ao lado dele. Juliana é aprovada no exame da autoescola e comemora com Jabá. Rômulo revela a Belloto e Jéssica que perdeu a luta porque foi dopado por Vanderson. Nanda e Rômulo convencem Clara a depor contra Vanderson. Tânia confronta Ricardo sobre os supostos depósitos para Carmem, e o empresário nega veementemente. Ricardo vê Juliana passear com Caio de motocicleta. Renato flagra Nanda com Rômulo. Tânia decide se separar de Ricardo.



Sexta-feira



Joana diz a Tânia que se mudará para o hostel. Rômulo e Renato brigam pelo amor de Nanda. Juliana lamenta a briga com Ricardo, mas afirma a Jabá que pilotará a motocicleta que foi da mãe. Ricardo sente uma forte dor de cabeça e Joana o socorre. Júlia e Arthur decidem ser apenas amigos. Renato e Nanda se reconciliam. Bárbara chega ao hospital em que Joana está com Ricardo. Arthur tenta reatar o namoro com Belinha. Vanderson propõe uma nova luta com Rômulo. Joana comenta com Tânia que desconfia de que Ricardo esconde um segredo.























