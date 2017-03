Confira a semana de A lei do amor (13 a 18/3)

Você está lendo um tópico

Segunda-feira



Augusto fica revoltado com a confirmação da morte de Beth. Tião decide ir para o hospital e Magnólia o acompanha. Aline confessa a Elio que as provas contra Magnólia estão no celular de Tião. Tião se emociona ao ver Letícia. Magnólia descobre que encontraram o corpo de Beth. Gigi comenta com Marina que Antônio foi apaixonado por Letícia. Antônio cuida de Letícia no hospital. Elio tem uma ideia para pegar o celular de Tião. Yara tenta consolar Ciro. Marina vai atrás de Tiago na tecelagem. Pedro insiste em levar Helô para casa. Leonardo faz uma ligação misteriosa após falar com Salete. Mileide desconfia de que alguém do partido de Venturini esteja contra a prefeita. Luciane provoca Laura. Helô pensa em revelar a Pedro sobre sua gravidez. Misael e Yara tentam convencer Aline a se afastar de Magnólia e Tião. Letícia exige que Tião explique porque despreza seus filhos biológicos. Elio consegue pegar o celular de Tião. Pedro descobre que Helô está grávida.



Terça-feira



Pedro tenta falar com Ana Luiza. Elio pede para um amigo invadir o celular de Tião. Flávia comemora a ligação de Vanessa. Pedro e Helô conversam. Vitória pede para Augusto acompanhá-la à clínica em Atibaia. Tião sente a falta de seu celular e Magnólia descobre que o aparelho está com Elio. Helô conta sobre sua gravidez e fica feliz com o apoio de Letícia e Edu. Zuza avisa a Pedro que Bruno virá ao Brasil. Salete descobre que Gustavo se afastou por causa de Luciane e fica furiosa. Magnólia dá um sonífero para Tião e sai de casa levando a arma do marido. Elio fica ansioso para ver o vídeo contido no celular de Tião. Ana Luiza conta para Tiago que falou com Marina. Laura fica tensa ao saber da gravidez de Helô. Magnólia atira contra Elio, mas não percebe que a câmera do notebook está ligada.



Quarta-feira



Magnólia destrói o celular de Tião. Vitória pensa em como descobrir o que aconteceu na festa de Venturini. Ana Luiza estranha por não conseguir falar com Elio. Luciane se surpreende quando Hércules a defende para Salete. Venturini fica tenso com a presença de Mileide. Misael teme não conseguir ficar com Flávia. Pedro e Ana Luiza encontram o corpo de Elio. Helô fica chocada com a morte de Elio. Pedro conta para o delegado que Elio estava com o celular de Tião. Tiago não acredita na culpa de Magnólia. Salete tenta consolar Flávia. Celso descobre quem é o dono da arma encontrada perto de Elio. Pedro chora abraçado a Helô e Laura se incomoda. Tião é levado à delegacia.



Quinta-feira



Tião percebe a satisfação de Magnólia ao vê-lo. Helô e Luciane consolam Ana Luiza. Pedro lembra de quando conheceu Elio. Tião insinua que Magnólia seja a culpada pela morte de Elio. Augusto tenta convencer Vitória a desistir de saber quem é o pai de Caio. Magnólia pede para Gigi mentir para a Polícia. Ruty Raquel pensa em reconquistar Antônio. Bruno chega ao Brasil e procura Jéssica. Olavo orienta Gigi a não mentir para ajudar Magnólia. Ciro aparece na delegacia durante o depoimento de Magnólia. Aline entra em pânico ao saber da morte de Elio e implora a ajuda de Yara. Bruno se declara para Jéssica. Miro se preocupa com Tião. Tiago estranha ao saber que Marina está chorando. Vanessa decide contar a Pedro o que sabe sobre seu patrão. Tião afirma a Miro que se vingará de Magnólia. Magnólia comemora a permanência de Tião na cadeia.



Sexta-feira



Tião descobre que terá que passar a noite na cadeia. Tiago não acredita na história que Marina conta para justificar seu sofrimento. Yara e Ciro ajudam Aline. Vanessa fala de Valdir para Pedro e Olavo. Antônio sofre por causa de Letícia. Mileide avisa a Salete para tomar cuidado. Misael não aceita que Aline volte para casa. Marina procura Ana Luiza e Tiago não gosta. Luciane convence Ana Luiza a abrir o notebook de Elio. Vitória pede a Gigi a lista de convidados da festa na casa de Venturini. Tião faz ameaças a Magnólia. Tiago visita Letícia e Antônio o expulsa do hospital. Luciane fica irritada por Helô não dar atenção a seus conselhos. Venturini afirma a Mileide que está regenerado. Gigi fala a verdade em seu depoimento. Luciane encontra uma carta de Carmem. Ana Luiza e Pedro assistem ao vídeo da morte de Elio.



Sábado



