TNT supera Globo em cobertura do Oscar 2017

No ano passado, a TV Globo viveu um péssimo momento com Gloria Pires na cobertura do Oscar. A repercussão negativa ainda ecoa na memória dos telespectadores. Por isso mesmo, a emissora demonstrou maior preocupação ao selecionar o comentarista. Miguel Falabella ficou com a vaga. É um profissional que respeita a inteligência do público.



Em virtude da coincidência da data com a transmissão do carnaval do Rio de Janeiro, o canal platinado exibiu um compacto na tarde de segunda-feira. Ao lado de Artur Xexéo, Christiane Pelajo substituiu Maria Beltrão e comandou o especial que durou pouco mais de uma hora. A edição apenas pincelou os principais prêmios. Comentários brevíssimos sobre os concorrentes e vencedores.



Já o TNT, canal da TV paga, exibiu ao vivo e, também na segunda-feira, reprisou toda a transmissão. Foi uma oportunidade para aqueles que ficaram no desfile das escolas de samba do Rio de Janeiro e puderam acompanhar todo o desenrolar da premiação, inclusive a confusão que manchou o anúncio de melhor filme do ano. A vitória de Moonlight: Sob a Luz do Luar ficou ofuscada pela desorganização. Agora, a Miss Colômbia ganha a companhia da equipe de La La Land.



Rubens Ewald Filho é o grande diferencial do TNT. É o melhor crítico de cinema do País. Transparece toda sua paixão pela "sétima arte". Passa comentários embasados. Foge da linha "não sou capaz de opinar".... E o principal: não fala "abobrinhas". Não chama para si o destaque do show. Não coloca "a melancia no pescoço".



É um prazer acompanhar a cobertura liderada pelo crítico. Nos anos 90, ele, ao lado de Marília Gabriela, comandavam a transmissão no SBT que deixou saudades ao telespectador cinéfilo.



Não tem nem comparação a começar que a TNT transmitiu ao vivo e a Globo em VT.

Se bem que não gosto dessa premiação, só ganham filmes de drama, Avatar não ter ganhado achei injusto até hoje.

















