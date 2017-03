Você está lendo um tópico

Novo programa de Otávio Mesquita lembra Eliana

Novo programa de Otávio Mesquita lembra Eliana (Divulgação) Novo programa de Otávio Mesquita lembra Eliana (Divulgação)

Olá, internautas



Aos poucos, retorno ao meu ritmo normal. Fiquei internado durante alguns dias no Hospital Santa Isabel. Agradeço o carinho dos médicos e enfermeiros. Fui diagnosticado com a Síndrome de Graves. Hipertireoidismo. Minha pressão arterial explodiu. Fiz uma série de exames urgentes. Agora estou melhor. Medicado. Bola pra frente. Rezem por mim.



Hoje, falaremos sobre o novo programa de Otávio Mesquita no SBT. É o “Operação Mesquita”. A atração é um investimento. Substitui “Chaves” na grade de programação. Sucede o “Programa Raul Gil”. O SBT cria uma programação com atrações interessantes no sábado, dia corriqueiramente desprezado pela TV brasileira nos últimos anos.



Basicamente, a nova atração é formada por dois blocos. Um com famoso da própria emissora. E o outro com anônimo. Neste sábado (11/03), Otávio entrevistou Carlos Alberto de Nóbrega. Com o sucesso de “A Praça É Nossa”, o veterano se transformou em curinga em diversas atrações. Recentemente, foi ao “Domingo Legal”. Agora, reapareceu com Mesquita.



E a entrevista lembrou (e muito) a já exibida por “Eliana”. Bate-papo em um carro. Só que no dominical, “Charles Albert” tomou uma tremenda chuva no automóvel sem capô. Otávio acompanhou a rotina do apresentador. Foi até a academia de ginástica. Tenho a nítida impressão de já ter assistido a uma matéria com o entrevistado no mesmo ambiente.



Em seguida, o grisalho (que agora está de barba) entrevistou uma mulher que sonha em ter uma doceria. Em um “estúdio-móvel”. A estrutura da van lembrou (e muito) o antigo programa “Circular”, da excelente Maria Cristina Poli no Canal 21. A ideia, portanto, não é revolucionária.



Otávio, normalmente, invade as madrugadas. Ganhou agora uma oportunidade para sair do público dos insones. Isso já aconteceu no final dos anos 90 quando ele dividiu o palco do “Tempo de Alegria” com Celso Portiolli aos domingos no SBT.



