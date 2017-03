Você está lendo um tópico

Televisão > Notícias

Record TV Brasília aumenta a audiência em 25% após o desligamento do sinal analógico

As mensagens são de responsabilidade de seus autores.

Este tópico possui 0 respostas e 102 visitas.





Vcfaz.tv em Hoje, 23:29 Administração



anos | Ago 2003 | Mensagens: 23761 | Redação





Record TV Brasília aumenta a audiência em 25% após o desligamento do sinal analógico (Divulgação) Record TV Brasília aumenta a audiência em 25% após o desligamento do sinal analógico (Divulgação)

A Record TV Brasília aumentou sua audiência na média-dia e 24 horas em 25% após o desligamento do sinal analógico.



No período de 29/07/2016 a 17/11/2016, das 7h à meia-noite, registrou 6 pontos de média com share de 12,9%. Após o desligamento, no período de 18/11/2016 a 09/03/2017, saltou para 7,4 pontos de média com share de 16,2%.



A terceira colocada perdeu audiência: de 6,9 foi para 6,8 pontos de média.



Já na média 24 horas, no mesmo período de 29/07/2016 a 17/11/2016, marcou 4,6 pontos de média com share de 12,2%. Após o desligamento, aumentou a audiência também em 25% e saltou para 5,7 pontos de média com share de 15,5 no período de 18/11/2016 a 09/03/2017.



A terceira colocada manteve a audiência no patamar de 5,6 pontos de média. aumentou sua audiência na média-dia e 24 horas emapós o desligamento do sinal analógico.No período de 29/07/2016 a 17/11/2016, das 7h à meia-noite, registrou 6 pontos de média com share de 12,9%. Após o desligamento, no período de 18/11/2016 a 09/03/2017, saltou para 7,4 pontos de média com share de 16,2%.A terceira colocada perdeu audiência: de 6,9 foi para 6,8 pontos de média.Já na média 24 horas, no mesmo período de 29/07/2016 a 17/11/2016, marcou 4,6 pontos de média com share de 12,2%. Após o desligamento, aumentou a audiência também em 25% e saltou para 5,7 pontos de média com share de 15,5 no período de 18/11/2016 a 09/03/2017.A terceira colocada manteve a audiência no patamar de 5,6 pontos de média.























Enviar Mensagens Novas: Proibído

Responder Tópicos Proibído

Editar Mensagens: Proibído

Excluir Mensagens: Proibído

Votar em Enquetes: Proibído