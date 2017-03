Você está lendo um tópico

Multishow transmite show de Tiago Iorc no Rio de Janeiro

Multishow transmite show de Tiago Iorc no Rio de Janeiro (Divulgação) Multishow transmite show de Tiago Iorc no Rio de Janeiro (Divulgação)

No dia 18 de março, a partir das 23h, o canal de televisão por assinatura Multishow vai transmitir na TV e na WEB (www.multishow.com.br) o show de Tiago Iorc , que será realizado na Fundição Progresso, no Rio de Janeiro.



No dia 18 de março, a partir das 23h, o canal de televisão por assinatura Multishow vai transmitir na TV e na WEB (www.multishow.com.br) o show de Tiago Iorc , que será realizado na Fundição Progresso, no Rio de Janeiro.



Durante a apresentação, os fãs do cantor vão poder curtir as canções do seu mais novo trabalho, o DVD " Troco Likes Ao Vivo ", lançado pelo slap, selo da Som Livre. A seleção de músicas traz faixas como "Amei Te Ver", "Alexandria", "Coisa Linda", "Chega Pra Cá", "Mil Razões", "Um Dia Após o Outro" e muito mais.























