Alguns Androids já saem da caixa infectados com vírus; veja a lista

Alguns Androids já saem da caixa infectados com vírus; veja a lista



Fonte:



Alguns celulares Android já estão saindo da caixa infectados com malware, de acordo com a CheckPoint. A empresa de segurança digital encontrou 38 aparelhos infectados em dois clientes diferentes e, o mais interessante do caso foi que, em ambas as situações, os vírus foram pré-instalados no aparelho em algum momento não identificado da cadeia de fornecimento.



Ou seja: segundo a empresa, alguém com más intenções instalou malwares em celulares em algum ponto entre o momento em que o celular é produzido na fábrica e o instante em que ele é comercializado na loja.



Em um post no blog oficial da CheckPoint, os malwares em questão não faziam parte da ROM oficial da fabricante. Em seis dos casos, o vírus foi instalado com privilégios de administrador, o que fazia com que o usuário não fosse capaz de remover a praga, forçando o reset do smartphone.



A publicação cita que as ameaças foram encontradas em celulares de duas empresas grandes não identificadas. Uma delas é uma “grande companhia de telecomunicações” e a outra era uma “empresa de tecnologia multinacional”. A maior parte dos malwares continham adwares (que injetam propagandas indesejadas no celular) e ferramentas para roubo de dados, mas em um dos casos foi encontrado um ransomware, que poderia trancar o celular com criptografia e só liberá-lo novamente mediante pagamento.



Além do alerta, a empresa também forneceu uma lista de aparelhos que já chegaram ao cliente infectados. Que fique claro: não significa que todos os celulares destas marcas saem de fábrica com a segurança comprometida. A empresa nota que foram alguns aparelhos destes modelos que foram adulterados em seu caminho até o consumidor, e que isso não é padrão dos smartphones.



Veja a lista:



Galaxy Note 2

LG G4

Galaxy S7

Galaxy S4

Galaxy Note 4

Galaxy Note 5

Galaxy Note 8 (o tablet)

Xiaomi Mi 4i

Galaxy A5

ZTE x500

Galaxy Note 3

Galaxy Note Edge

Galaxy Tab S2

Galaxy Tab 2

Oppo N3

vivo X6 plus

Nexus 5

Nexus 5X

Asus Zenfone 2

LenovoS90

OppoR7 plus

Xiaomi Redmi

