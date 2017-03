Você está lendo um tópico

#BBB17: Emilly chuta Marcos e público nas redes sociais pede eliminação ...

Emilly chuta Marcos e público nas redes sociais pede eliminação da sister



Uma inocente brincadeira de esconde-esconde acabou mal na casa do "BBB17". Depois de levar um chute de Emilly e reclamar que a sister o atingiu forte na barriga, Marcos sentou para conversar com a gêmea e afirmou que ela não sabe jogar.



Emilly então acusou o brother de também não saber seguir as regras da competição, já que ele dedurou onde a gêmea tinha se escondido. "Mas tu é desleal. Tu não queria jogar, mas na hora que começou tu exagerou feio", argumentou o cirurgião.



Pouco depois, Marcos foi tomar banho e Emilly resolveu se desculpar pelo chute. "Pode vir falar comigo. Eu tô sempre pronto pro diálogo, nunca pra agressão", alfinetou ele. "É que as suas brincadeiras são agressivas. Eu te avisei pra parar de ficar batendo no meu pescoço. Eu não quis te agredir", explicou a gêmea. "Eu sei, foi pior que isso. Foi instintivo. Tu não me machucou, mas poderia. Tem que se controlar", respondeu Marcos.



O cirurgião também pediu desculpas por ter mexido no pescoço da sister mesmo ela tendo pedido para que ele parasse, e os dois deram as mãos para selar a reconciliação. "Peço desculpas também. Só peço pra tu cuidar da tua impulsividade".



Brincadeira do esconde-esconde



A brincadeira de esconde-esconde entre os brothers na noite desta segunda (13) não durou muito tempo. Os confinados tentaram espantar o tédio brincando de se esconder na área externa da casa, mas o jogo deu errado poucos minutos após o início quando Marcos levou um chute de Emilly e foi ao chão reclamando de dor na barriga.



As câmeras mostraram a sister levantando a perna em direção ao brother e dando um chute, e Marcos reclamou que o golpe o atingiu na barriga. O brother se encolheu no chão e demonstrou estar com dor, mas levantou logo em seguida e não reclamou mais do machucado.



Minutos depois, o cirurgião foi tirar satisfação com a sister na sala da casa, e os dois tiveram uma breve DR na frente de Roberta, Ieda, Rômulo e Vivian. Reclamando que a sister a agrediu, o brother não esperou a resposta de Emilly e saiu para a área externa.



"Eu falo pra ele parar de ficar fazendo essas brincadeiras, ele ficou batendo no meu pescoço. Ele coloca quase o dedo no meu gogó, machuca! Daí eu reclamo e ele diz pra eu revidar. Mas eu não consigo revidar, gente. Ele devia brincar com alguém do tamanho dele", reclamou a gêmea.























