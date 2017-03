Você está lendo um tópico

SKY PEDINDO QUE ASSINANTE ENTRE EM CONTATO COM SAC SE NÃO VAI FICAR SEM SINAL

fefe1 em Hoje, 14:22



anos | Fev 2008 | Mensagens: 209 | Sapucaia do Sul - RS



Alguém mais recebeu esta mensagem ,qual o motivo ,pedem o CPF do Assinante ,se não ficarão sem sinal.











SandorNit em Hoje, 14:42



anos | Jul 2005 | Mensagens: 133 | Niteroi - RJ



E tem gente que vive no mundo da lua... Se vc tiver o LNB no padrão SDU, vai ser necessário trocar, pois ele não irá funcionar com o novo satélite!, quando o mesmo entrar em operação em breve!!! Liga para o SAC que vão agendar uma visita, SEM CUSTO...





CRISPIM em Hoje, 14:47 Moderação



anos | Fev 2006 | Mensagens: 6475 | Itajaí - SC



No Decoder, a Sky tem enviado este aviso de visita Técnica.



No outro tópico já comentado sobre isso já algum tempo.





Aqui já trocado o LNBF para Banda Larga (aviso em Janeiro 2017)





Abs.





fefe1 em Hoje, 15:21



anos | Fev 2008 | Mensagens: 209 | Sapucaia do Sul - RS



CRISPIM , que outro tópico pode me informar.Obrigado.





Ademir em Hoje, 16:57



anos | Abr 2008 | Mensagens: 2838 | Paranavaí - PR



Ainda não recebi nenhuma mensagem de visita tecnica no decoder.





CRISPIM em Hoje, 17:45 Moderação



anos | Fev 2006 | Mensagens: 6475 | Itajaí - SC











Abs. Aqui já foi discutido: http://www.vcfaz.tv/viewtopic.php?t=232915 Abs.

















