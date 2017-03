Você está lendo um tópico

Televisão

Esporte Interativo HD em São Paulo

FERA-SP em Hoje, 15:43



anos | Ago 2012 | Mensagens: 259 | São Paulo - SP









O canal Esporte interativo está passando um aviso na tela da tv que a partir do dia 15/03/2017 entrará com o sinal HD em São Paulo em TV aberta.



Editado pela última vez por FERA-SP em Hoje, 15:52. Editado 1 vez.







b@nzé em Hoje, 15:50



anos | Ago 2012 | Mensagens: 525 | São Paulo - SP



O canal perdeu força nos últimos anos, agora estão investindo apenas nos canais EI maxx fechados. Mas dá para assistir as mesas redondas, e a Copa do Nordeste.





FERA-SP em Hoje, 16:15



anos | Ago 2012 | Mensagens: 259 | São Paulo - SP









Tirei uma foto do aviso do Esporte Interativo que está passando no canal 36A





HighlanderCarioca em Hoje, 17:29



anos | Out 2014 | Mensagens: 658 | Rio de Janeiro - RJ



Eles deveriam investir um pouco mais na TV Aberta. Colocar esse canal nas principais capitais: Rio, BH, Brasília, POA...





mjbondioli em Hoje, 17:29



anos | Jan 2017 | Mensagens: 201 | Pindamonhangaba - SP



A concessão desse canal ainda pertence ao Estadão?

















