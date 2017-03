Você está lendo um tópico

Canal BIS transmite show de Humberto Gessinger ao vivo

Canal BIS transmite show de Humberto Gessinger ao vivo

No próximo dia 17 de março, às 22h30, o canal BIS transmite ao vivo o show do compositor, cantor, multi-instrumentista e escritor Humberto Gessinger . A apresentação, que será realizada no Vivo Rio, marca o lançamento de sua nova turnê em homenagem ao disco “ A Revolta dos Dândis ”, que completa 30 anos em 2017.



“ A cortina se abrirá ao som das primeiras notas d'A Revolta dos Dândis, disco que tocarei na íntegra neste ano em que ele completa 30 outonos. É um disco interessante de visitar não só pelas músicas em si, mas, também, pelo que aconteceu com elas. Algumas tiveram grande exposição (Infinita Highway, Terra de Gigantes, Refrão de Bolero), enquanto outras talvez só os ‘de fé’ conheçam ”, conta o artista.



Disponível na TV e na web, o show contará com grandes sucessos do álbum, além de músicas de sucesso de outras fases da carreira de Gessinger, com destaque para as composições de seu novo compacto, "Desde Aquela Noite".























