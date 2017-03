Você está lendo um tópico

Globo exibe especial "A Grande Família"

A família mais unida, mais ouriçada e também a mais querida da TV volta às telas da Globo a partir da próxima segunda-feira, dia 20, após o ‘ Jornal da Globo ’, no especial ‘ Álbum da Grande Família ’.



A primeira semana será dedicada a Dona Nenê (Marieta Severo). De segunda a sexta-feira, os momentos de virada e as fases e transformações da matriarca da família Silva serão destaque. “ As pessoas sempre me perguntam sobre a volta da ‘Grande Família’ e o especial é uma forma interessante de matar um pouco dessa saudade. Esse recorte permite um olhar mais aprofundado para cada personagem e, com certeza, vamos perceber coisas novas a respeito deles ”, diz Marieta Severo.



O especial traz, semanalmente, a história de um desses personagens inesquecíveis, que terá sua trajetória resumida em cinco capítulos. O ‘Álbum’ é uma reunião de episódios de várias temporadas que mostra a evolução dos personagens ao longo dos 14 anos em que o seriado ‘A Grande Família’ esteve no ar.



“ Esse foi um trabalho muito importante. Esses personagens geram uma identificação imediata no público. Na família de qualquer pessoa tem alguém parecido com ao menos um deles ”, diz o ator Marco Nanini, intérprete de Lineu e que faz uma narração inédita, contextualizando a trama a cada capítulo.



Além dos personagens principais - Nenê (Marieta Severo), Bebel (Guta Stresser), Agostinho (Pedro Cardoso) e Tuco (Lúcio Mauro Filho) - o especial dará espaço aos convidados especiais Floriano (Rogério Cardoso), Marilda (Andrea Beltrão), Mendonça (Tonico Pereira), Beiçola (Marcos Oliveira) e Paulão (Evandro Mesquita). O encerramento será feito pelo próprio Lineu.























