Você está lendo um tópico

Televisão > Notícias

SES anuncia novo gerente regional para a América Latina

As mensagens são de responsabilidade de seus autores.

Este tópico possui 0 respostas e 59 visitas.





Vcfaz.tv em Hoje, 18:27 Administração



anos | Ago 2003 | Mensagens: 23768 | Redação





SES anuncia novo gerente regional para a América Latina (Divulgação) SES anuncia novo gerente regional para a América Latina (Divulgação)

Com o objetivo de consolidar a estratégia de vendas e expansão no mercado brasileiro, especificamente no Rio de Janeiro, a SES anuncia Sidney Ferraço como o Gerente de Vendas Regional da empresa. O executivo será responsável pelas atividades de negócios com os clientes regionais e pelas oportunidades de vendas da SES, localizado no Rio de Janeiro.



Com mais de 30 anos de experiência no Mercado de telecomunicações brasileiro, Ferraço já trabalhou como Diretor de Vendas para outras companhias e foi responsável por todas as atividades de venda no Brasil, em todos os segmentos da indústria.



“ A experiência adquirida pelo Sidney nos mercados de satélite e Telecom durante seus anos de profissão trará para a SES uma expansão ainda mais consolidada, com uma posição significativa no Mercado brasileiro ”, diz Jurandir Pitch, vice-presidente para a América Latina. “ Além disso, a demanda por capacidade na América Latina e os anúncios de dois novos satélites esse ano na região traz novos desafios para a empresa no Brasil ”.



Especializado em comunicação por satélite wireless, Ferraço esteve diretamente envolvido nos serviços de Vendas/Market de produtos por mais de 15 anos, lidando com todas as principais Operadoras de Telecomunicações no Brasil e desenvolvendo canais de distribuição e relacionamentos de longo prazo. Com o objetivo de consolidar a estratégia de vendas e expansão no mercado brasileiro, especificamente no Rio de Janeiro, aanunciacomo o Gerente de Vendas Regional da empresa. O executivo será responsável pelas atividades de negócios com os clientes regionais e pelas oportunidades de vendas da SES, localizado no Rio de Janeiro.Com mais de 30 anos de experiência no Mercado de telecomunicações brasileiro,já trabalhou como Diretor de Vendas para outras companhias e foi responsável por todas as atividades de venda no Brasil, em todos os segmentos da indústria.”, diz Jurandir Pitch, vice-presidente para a América Latina. “”.Especializado em comunicação por satélite wireless, Ferraço esteve diretamente envolvido nos serviços de Vendas/Market de produtos por mais de 15 anos, lidando com todas as principais Operadoras de Telecomunicações no Brasil e desenvolvendo canais de distribuição e relacionamentos de longo prazo.























Enviar Mensagens Novas: Proibído

Responder Tópicos Proibído

Editar Mensagens: Proibído

Excluir Mensagens: Proibído

Votar em Enquetes: Proibído