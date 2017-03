Você está lendo um tópico

Syfy e Studio Universal ganham sinal em alta definição

Os canais de televisão por assinatura Syfy e Studio Universal iniciaram nesta terça-feira, dia 14 de março, os primeiros testes para transmissão em alta definição direcionada ao público brasileiro.



O sinal a ser utilizado pelas operadoras foi disponibilizado no satélite SES 6, posicionado em 40.5ºW. Ainda não há informações sobre o lançamento oficial e contrato com operadoras brasileiras.



Por incrível que pareça, os canais SD já estão em 16:9 na SKY.

















