Televisão

Turner faz demissão em massa de executivos e retira operações do Brasil

Ricardo em Hoje, 19:52



Turner faz demissão em massa de executivos e retira operações do Brasil



Turner faz demissão em massa de executivos e retira operações do Brasil



Fonte:



Uma grande mudança nos canais Turner começou a ser operada nos últimos dias.



Grandes executivos do grupo no mundo e no Brasil estão deixando a empresa em uma "limpa" nunca antes vista na empresa.



Além da saída de peças importantes da Turner, a empresa está retirando algumas de suas operações do Brasil e transferindo para países como Argentina. Para muitos, trata-se de um passo para trás em vista dos recentes investimentos dos canais pagos no Brasil, um dos mercados mais fortes da América Latina.



Nesta segunda-feira (13), o vice-presidente dos canais de filmes e séries da Turner, Rogério Gallo e a diretora sênior conteúdo do Cartoon, Daniella Vieira, deixaram a empresa.



O curioso é que ambos vinham obtendo ótimos resultados com seus canais. O Cartoon é líder de audiência na TV paga. E os canais de filmes da Turner só cresceram com mudanças importantes como a reorganização de breaks comerciais no Brasil, reestruturação da grade, entre outras coisas. Quatro dos canais de filmes e séries do grupo estão entre o Top 10 de audiência no país.



A operação de filmes e séries da Turner é uma das que devem deixar o Brasil e passar a ser comandada diretamente da Argentina. Vamos perder a identidade novamente, é isso?



Comunicado de Whit Richardson, presidente Turner América Latina, confirma a saída dos dois.



Essas mudanças pegaram o mercado de surpresa, assim como as notícias da saída de outros grandes executivos do canal, como Gretchen Colón, vice-presidente sênior de vendas publicitárias da Turner.



Na lista dos que estão deixando o grupo aparecem ainda os nomes de Pablo Verdin, vice-presidente de pesquisa da Turner Latin América, e da vice-presidente de canais como Boomerang e Glitz, Vicky Zambrano. Esses ainda não confirmados pela assessoria.



BLANK em Hoje, 20:03



anos | Out 2005 | Mensagens: 1491 | Itamonte - MG







No caso do TCM começou assim, o Retro também, e também o TNT que possuia em 1997 audio original do filme no SAP mas os comerciais eram em espanhol, e no audio principal dublagem clássica da tv.



Retorno ao passado apenas.

Como só assisto da rede deles hoje em dia, o TCM, Tooncast e Space HD creio não sentirei diferença, pois conhecí estes canais em sua orígem, e eram assim. Ao meu ver sem problemas.























Já estou vendo o retorno dos canais TCM Brasil para TCM Latin America, e Tooncast para versão latina, mantendo apenas a opção dual audio, original em espanhol e dublado, é isso.No caso do TCM começou assim, o Retro também, e também o TNT que possuia em 1997 audio original do filme no SAP mas os comerciais eram em espanhol, e no audio principal dublagem clássica da tv.Retorno ao passado apenas.Como só assisto da rede deles hoje em dia, o TCM, Tooncast e Space HD creio não sentirei diferença, pois conhecí estes canais em sua orígem, e eram assim. Ao meu ver sem problemas.





holygod 10 em Hoje, 20:49



anos | Nov 2006 | Mensagens: 2194 | Contagem - MG



E agora José ???

Estou há tanto tempo esperando o TCM em HD será que terei que perder as esperanças ?

Tooncast em HD ???

Mas afinal o que muda e piora com isto pessoas ???

Melhorar não sei se vai, mas será possível vir algo de bom com isto ???

Caramba, só perguntas e dúvidas.





busteli em Hoje, 21:56



anos | Jan 2008 | Mensagens: 284 | Governador Valadares - MG



É amigo Blank, vc falou tudo, o TNT e o TCM eram verdadeiras pérolas, Cartoon tb, oh saudades. TCM só filme antigo e bom com dublagem clássica, TNT só filmaços de ação e os sábados de faroeste, Cartoon só desenhos clássicos.

Quem viu viu, quem não viu já era, uma pena.

















