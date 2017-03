Você está lendo um tópico

Televisão

Rede Brasil garante direitos de transmissão de ‘Os Cavaleiros do Zodíaco’

As mensagens são de responsabilidade de seus autores.

Este tópico possui 4 respostas e 145 visitas.





FERA-SP em Hoje, 12:28



anos | Ago 2012 | Mensagens: 265 | São Paulo - SP













A Rede Brasil de Televisão pretende entrar na justiça contra o canal ‘Cine+’ (Cine Mais). A emissora pertence ao Sistema Brasileiro do Agronegócio, proprietário dos canais Canal do Boi, Agro Canal, Novo Canal e Conexão BR, recém lançado no dia 01 de março, seu novo canal que abrange as antenas parabólicas vêm exibindo o anime ”Os Cavaleiros do Zodíaco”.



Os direitos de transmissão com exclusividade no Brasil pertence ao canal UHF paulistano em parceria com a Toei Animation. Procurado, o Cine+ não respondeu os e-mails do blog.





Fonte: Rede Brasil garante direitos de transmissão de ‘Os Cavaleiros do Zodíaco’ com exclusividade; emissora pretende acionar ‘Cine+’ na justiça.A Rede Brasil de Televisão pretende entrar na justiça contra o canal ‘Cine+’ (Cine Mais). A emissora pertence ao Sistema Brasileiro do Agronegócio, proprietário dos canais Canal do Boi, Agro Canal, Novo Canal e Conexão BR, recém lançado no dia 01 de março, seu novo canal que abrange as antenas parabólicas vêm exibindo o anime ”Os Cavaleiros do Zodíaco”.Os direitos de transmissão com exclusividade no Brasil pertence ao canal UHF paulistano em parceria com a Toei Animation. Procurado, o Cine+ não respondeu os e-mails do blog.Fonte: https://portal4.wordpress.com/2017/03/15/rede-br...-cine-na-justica/











STOLEDO em Hoje, 16:19



anos | Dez 2010 | Mensagens: 759 | Borda da Mata - MG



ela precisa garantir um sinal no satélite também. não é todo mundo que tem assinatura de tv. por falar em cine +, que doido o áudio desse canal, tem hora que , maior parte do tempo não tem.





mjbondioli em Hoje, 16:22



anos | Jan 2017 | Mensagens: 206 | Pindamonhangaba - SP



Parece que o tempo desses canaizinhos ficarem passando piratamente boxes de séries para encher linguiça está acabando.



Editado pela última vez por mjbondioli em Hoje, 16:26. Editado 1 vez.

Smurf_Valente em Hoje, 16:24



anos | Fev 2010 | Mensagens: 273 | Valente - BA



Pimenta nos olhos dos outros é refresco, a Rede Brasil já sofreu processos por exibir conteúdo pirata (sem os direitos) e até hj exibe filmes retirados do Youtube. Será que a rede Brasil tem os direitos sobre todo conteúdo que exibe?





mjbondioli em Hoje, 16:28



anos | Jan 2017 | Mensagens: 206 | Pindamonhangaba - SP



Smurf_Valente escreveu Pimenta nos olhos dos outros é refresco, a Rede Brasil já sofreu processos por exibir conteúdo pirata (sem os direitos) e até hj exibe filmes retirados do Youtube. Será que a rede Brasil tem os direitos sobre todo conteúdo que exibe?



Muita coisa que eles passam já está em domínio público, então acaba ficando em uma área nebulosa, devido aos direitos de dublagem.

















Enviar Mensagens Novas: Proibído

Responder Tópicos Proibído

Editar Mensagens: Proibído

Excluir Mensagens: Proibído

Votar em Enquetes: Proibído