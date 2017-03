Você está lendo um tópico

Galaxy S7 ou Moto Z Play. Qual melhor?

Pessoal,



Meu antigo LG G4 foi pra assistência pela terceira vez e estamos em processo de acordo com a LG para devolução do dinheiro. O aparelho seria ótimo se não fossem os problemas de fabricação dele. É, sem dúvida, a melhor câmera de celular que tive até agora (sim, disto sinto muita falta!). Mas o burn in, ghost touch e bootloop acabam com o aparelho (o problema não é o android... é de hardware mesmo!).



Enfim, estou em busca agora de um novo aparelho.. tenho olhado estes dois: Galaxy S7 e Moto Z Play.



Tenho visto ótimos comentários da câmera do S7. A maior parte dos meus aparelhos android sempre foram Samsung e me irrita a lentidão de atualização da empresa (apesar que nos últimos meses isto tem mudado bastante). Dizem que a nova Touchwiz está muito melhor.



O Moto Z Play, diferente do S7, é considerado um telefone intermediário. Os pontos positivos são: bateria (um amigo tinha e chegava a durar 2 dias.. 2 dias e meio), atualização mais rápida, dual sim...



O que acham dos aparelhos? Há sugestão de outros?



Onde comprar: Entre o S7 e o Moto Z eu iria sem sombra de duvidas no S7, mas o que eu indico é o OnePlus 3T. Melhor Smartphone de 2016!!!Especificações: http://www.gsmarena.com/oneplus_3t-8416.php Videos de review:Oneplus 3T vs. Iphone 7 Plus Speed Test:OnePlus 3T vs. Galaxy S7 Edge vs. Google Pixel XL Speed Test:Onde comprar: http://www.gearbest.com/cell-phones/pp_592336.html?wid=21

















