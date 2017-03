Gilmar recebe Temer e aliados para costurar acordo em reforma política

Você está lendo um tópico

SEFREPE em Hoje, 10:24



anos | Set 2014 | Mensagens: 454 | Catalão - GO







Resumo



O presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) e ministro do STF, Gilmar Mendes, recebeu em sua casa na noite desta quarta-feira (15) Michel Temer e alguns dos principais políticos da base do governo para costurar um acordo em torno de uma reforma política. O grupo reuniu alguns dos principais nomes na lista de investigados da Odebrecht, como os senadores José Serra, Aécio Neves e Agripino Maia, além dos presidentes da Câmara e do Senado, Rodrigo Maia e Euníco Oliveira.



Um dos pontos centrais é um novo modelo de financiamento de campanhas, na esteira do debate da criminalização de doações eleitorais.



"O jantar, em uma residência de Gilmar no setor de mansões isoladas em Brasília, foi organizado em homenagem aos 75 anos do senador José Serra (PSDB-SP), que serão completados no domingo (19).



Além de Temer, estavam entre os presentes o presidente do Senado, Eunício Oliveira (PMDB-CE), o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), os senadores Aécio Neves (PSDB-MG) e Agripino Maia (DEM-RN), o ministro do STJ (Superior Tribunal de Justiça) Mauro Campbell, além de embaixadores e outros convidados.



Temer chegou à casa de Mendes perto das 23h, após participar de um jantar com senadores do PMDB.



Essa é a segunda vez em quatro dias que políticos da base do governo se reúnem para tratar de projetos que podem ser votados no Congresso com o objetivo de criar um novo modelo para o financiamento de campanha. Na manhã desta quarta, Temer se reuniu no Palácio do Planalto com Mendes, Maia e Eunício para discutir o assunto."



Ler a matéria completa



SEFREPE em Hoje, 10:31



anos | Set 2014 | Mensagens: 454 | Catalão - GO



O interessante é que todos são investigados por propinas e caixa dois.

Nem estão mais preocupados com as aparências (como diz aquele velho ditado; Estão c.a.g.a.n.d.o e andando para o povo brasileiro)





CRISPIM em Hoje, 10:36 Moderação



anos | Fev 2006 | Mensagens: 6490 | Itajaí - SC



Imagina como este Gilmar e quadrilha dos políticos, empresários, devem estar envolvidos na corrupção do Brasil ?



Eles querem se livrar de seus crimes praticados e a maioria do partidos corruptos do Congresso (PSDB, PT, PMDB, DEM, PDT...) tentam uma brecha na Lei. Mas alguns partidos nanicos tem denunciado a manobra deles para se livrar de cassações.



Como digo, a corrupção detona qualquer Democracia.













Ademir em Hoje, 13:15



anos | Abr 2008 | Mensagens: 2847 | Paranavaí - PR







Primeiro a gente tira ela...depois coloca alguém no lugar para parar tudo....



Jucá é um profeta!!



ZEROCOS em Hoje, 13:50



anos | Set 2006 | Mensagens: 43 | Camaçari - BA



agimau e magote de salafrários, todos unidos pela manutenção e salvação do golpe jurídico-midiático. Aqui, na minha comunidade, essa turminha emprenhada pela direita está numa decepção só. Tanto torceram pela condenação do queridíssimo "sapo barbudo" e agora veem o "jararaca" dando show em depoimento que até pareceu entrevista no canal televisivo do trabalhador. Dá-lhe Lula 1918. Vaza temer.





Paulo Frank em Hoje, 13:53



anos | Set 2014 | Mensagens: 1119 | Ijuí - RS







V-E-R-G-O-N-H-A. Uma só palavra define a situação:V-E-R-G-O-N-H-A.

















