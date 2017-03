O Windows Phone morreu, quem o afirma é a Kantar

O fim do Windows Phone segundo a Kantar



"Gone are the days when a BlackBerry OS, Symbian, or Windows Mobile could make a significant impact. It is clear that there will only be two smartphone ecosystems moving forward – iOS and Android. To succeed, phone manufacturers will have to play by those rulebooks"

A prestação do Windows Phone nos mercados

PEDRO SIMÕES · 16 MAR 2017 · MOBILE PPLWareA situação do Windows Phone é bem conhecida da maioria. A cada nova divulgação de resultados, oriundos das empresas de análise do mercado, este é um sistema operativo que está em quebra e com resultados cada vez mais marginais.A mais recente avaliação do mercado, feita pela Kantar, mostra que o Windows Phone morreu e que o mercado é controlado apenas por 2 sistemas operativos móveis.A mais recente avaliação feita pela Kantar ao mercado dos smartphone, veio mostrar, novamente, um cenário que é cada vez mais normal. O Windows Phone voltou a perder terreno face à concorrência, estando agora em valores mínimos.Segundo a avaliação da Kantar, chegámos a um ponto em que a proposta da Microsoft para os sistemas operativos móveis deixou de poder ser considerada, havendo apenas espaço para o Android e para o iOS.É nestes dois sistemas que os fabricantes se devem concentrar e assentar as suas propostas, pendendo o fiel da balança para o lado da Google e para o Android.No trimestre que terminou em janeiro, o Windows Phone voltou a perder terreno na quase totalidade dos mercados, cabendo a única exceção ao Japão, onde cresceu 1pp. Na Alemanha desceu para os 2,6% e no Reino Unido e França chegou agora aos 1,9% e 2,8% respetivamente. Em Itália está nos 4,4% e em Espanha tem uns diminutos 0.4% de quota de mercado.Nos Estados Unidos, o mercado original da Microsoft, o Windows Phone tem apenas 1,3%, enquanto que na China atingiu o valor mais baixo, com 0,1% de mercado.A falta de propostas, e o aparente desinteresse da Microsoft neste seu sistema, são a principal razão apontada para este estado do Windows Phone. Espera-se que, para breve, a Microsoft tome uma posição mais ativa e apresente propostas que irão, finalmente, animar o mercado. Até lá o Windows Phone irá continuar a cair.Fontes: Kantar e Pplware