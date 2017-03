Você está lendo um tópico

Satélite

Lançamento do satélite SGDC 1 (do BRASIL) posição 75.0º W PREV. LANÇ 21/03/2017

As mensagens são de responsabilidade de seus autores.

Este tópico possui 2 respostas e 109 visitas.





CRISPIM em Hoje, 12:02 Moderação



anos | Fev 2006 | Mensagens: 6490 | Itajaí - SC







Nome Satélite: SGDC 1

Status: planejado

Posição: 75 ° W (75 ° W)

Operador: Visiona Tecnologia Espacial SA

Data de lançamento: 21-Mar-2017 (estimado)

local de lançamento: Guiana Centro Espacial

Veículo de lançamento: Ariane 5 ECA

Massa de lançamento (kg): 5735

Massa seca (kg):

Fabricante: Thales Alenia Space

Modelo (ônibus): Spacebus-4000C4

Órbita: GEO

Vida útil esperada: 15+ anos.



Ao vivo:



HORÁRIO:



KOUROU

ENTRE AS 17H31 E AS 20H20 (21 DE MARÇO)



WASHINGTON DC

ENTRE AS 16H31 E AS 19H20 (21 DE MARÇO)



HORA UNIVERSAL (UTC)

ENTRE 20:31 E 23:20 (21 DE MARÇO)



PARIS

ENTRE AS 21:31 E AS 00:20 (21 DE MARÇO)



BRASILIA

ENTRE AS 17H31 E AS 20H20 (21 DE MARÇO)





Detalhes:

50 transponders de banda Ka e 7 de banda X para uso militar e civil



Site do Brasil:



Abs. Próximo lançamento do Satélite SGDC 1 http://www.arianespace.com Nome Satélite: SGDC 1Status: planejadoPosição: 75 ° W (75 ° W)Operador: Visiona Tecnologia Espacial SAData de lançamento: 21-Mar-2017 (estimado)local de lançamento: Guiana Centro EspacialVeículo de lançamento: Ariane 5 ECAMassa de lançamento (kg): 5735Massa seca (kg):Fabricante: Thales Alenia SpaceModelo (ônibus): Spacebus-4000C4Órbita: GEOVida útil esperada: 15+ anos.Ao vivo: http://www.arianespace.com HORÁRIO:KOUROUENTRE AS 17H31 E AS 20H20 (21 DE MARÇO)WASHINGTON DCENTRE AS 16H31 E AS 19H20 (21 DE MARÇO)HORA UNIVERSAL (UTC)ENTRE 20:31 E 23:20 (21 DE MARÇO)PARISENTRE AS 21:31 E AS 00:20 (21 DE MARÇO)BRASILIAENTRE AS 17H31 E AS 20H20 (21 DE MARÇO)Detalhes:50 transponders de banda Ka e 7 de banda X para uso militar e civilSite do Brasil: http://www.aeb.gov.br/agenda-espacial-brasileir...ncamento-do-sgdc/ Abs.











Ademir em Hoje, 13:12



anos | Abr 2008 | Mensagens: 2847 | Paranavaí - PR



A quem pertence e pra que vai servir esse satélite... Crispin?





CRISPIM em Hoje, 15:03 Moderação



anos | Fev 2006 | Mensagens: 6490 | Itajaí - SC



Satélite da Telebras - Governo - BR



- Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicações (SGDC) do Brasil. O mecanismo tem como objetivo reforçar a segurança e a independência na comunicação estratégica dos segmentos de defesa do País.



Projeto visa atender também ao programa Nacional de Banda Larga e deve alcançar todo o território nacional e o oceano atlântico.



Irá ampliar o acesso à internet banda larga, principalmente em lugares remotos em território nacional. Atualmente, este tráfego de informações ocorre por meio de satélites de empresas de capital estrangeiro.



Serviços de Internet deverá ser terceirizado pela Telebras.





Abs.

















Enviar Mensagens Novas: Proibído

Responder Tópicos Proibído

Editar Mensagens: Proibído

Excluir Mensagens: Proibído

Votar em Enquetes: Proibído