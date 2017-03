Você está lendo um tópico

TV Cultura amplia cobertura e chega ao Tocantins

A TV Cultura avança ainda mais pelo Brasil e chega ao Tocantins , nesta quinta-feira, dia 16 de março, quando será inaugurada sua nova afiliada, a TV Graciosa (canal 38), sediada em Palmas .



A programação da TV Cultura será transmitida para a capital Palmas e Araguaína, as duas maiores cidades do Estado.



O presidente da TV Cultura , Marcos Mendonça, o Gerente de Captação e Rede, Fábio Luis Guedes Borba, e o apresentador Rolando Boldrin estarão presentes no evento de lançamento, hoje. Haverá ainda um link ao vivo no Jornal da Cultura, direto de Palmas, com o repórter Ricardo Ferraz.



Presente nas cinco regiões brasileiras, hoje as atrações da TV Cultura chegam a mais de 2000 municípios . A Cultura conta com 100 emissoras afiliadas (geradoras e repetidoras), além de sua rede própria no Estado de São Paulo, com 207 retransmissoras. Dentro desse quadro, cerca de 126 milhões de pessoas têm acesso ao seu sinal em canal aberto. avança ainda mais pelo Brasil e chega ao, nesta quinta-feira, dia 16 de março, quando será inaugurada sua nova afiliada, a(canal 38), sediada emA programação daserá transmitida para a capital Palmas e Araguaína, as duas maiores cidades do Estado.O presidente da, Marcos Mendonça, o Gerente de Captação e Rede, Fábio Luis Guedes Borba, e o apresentador Rolando Boldrin estarão presentes no evento de lançamento, hoje. Haverá ainda um link ao vivo no Jornal da Cultura, direto de Palmas, com o repórter Ricardo Ferraz.Presente nas cinco regiões brasileiras, hoje as atrações da TV Cultura chegam a mais de. A Cultura conta com 100 emissoras afiliadas (geradoras e repetidoras), além de sua rede própria no Estado de São Paulo, com 207 retransmissoras. Dentro desse quadro, cerca de 126 milhões de pessoas têm acesso ao seu sinal em canal aberto.























