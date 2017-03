Você está lendo um tópico

Multishow e Bis transmitem ao vivo o festival Lollapalooza Brasil 2017

Canal Bis transmite ao vivo o festival Lollapalooza Brasil 2017 (Divulgação) Canal Bis transmite ao vivo o festival Lollapalooza Brasil 2017 (Divulgação)

Um dos maiores festivais de música do país, o Lollapalooza Brasil 2017 , invade as telas dos canais Multishow e do BIS , nos dias 25 e 26 de março diretamente de São Paulo. Os canais, responsáveis pela transmissão de grandes eventos musicais, fazem pela primeira vez uma cobertura multiplataforma da atração.



No canal BIS , Titi Müller e Laura Vicente comandam a sexta edição do festival, que conta com mais de 45 atrações, entre elas The XX, Duran Duran, Metallica, The Chainsmokers, The Strokes e The Weekend.



Além das transmissões na TV e de matérias no site, a cobertura do evento ganha ampliação ao vivo através do Youtube e de ações em todas as redes do Multishow : Facebook, Instagram, Twitter e Snapchat.























