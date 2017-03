Você está lendo um tópico

Televisão > Notícias

TIM reformula portfólio pré-pago e oferece ainda mais internet para os clientes

As mensagens são de responsabilidade de seus autores.

Este tópico possui 0 respostas e 124 visitas.





Vcfaz.tv em Hoje, 14:25 Administração



anos | Ago 2003 | Mensagens: 23775 | Redação





TIM reformula portfólio pré-pago e oferece ainda mais internet para os clientes (Divulgação) TIM reformula portfólio pré-pago e oferece ainda mais internet para os clientes (Divulgação)

A TIM , mais uma vez, ouviu seus clientes e reformulou seu portfólio de planos pré-pagos lançado em outubro de 2015. Agora, os usuários têm mais internet – a franquia mínima passa a ser 1GB – pelo mesmo preço, além de contarem com outros benefícios como WhatsApp à vontade, serviço de streaming de música e pacotes de voz. As novas ofertas TIM PRÉ possibilitarão uma melhor experiência de uso, permitindo que os consumidores naveguem à vontade na maior rede 4G do Brasil, presente em mais de 1.200 cidades.



O TIM PRÉ Classic passará a oferecer 1GB de internet – antes era 250 MB – e o serviço TIMmusic By Deezer , uma das maiores plataformas de streaming do mundo, com mais de 40 milhões de músicas, além de envio de mensagens, áudios, vídeos e imagens no WhatsApp sem descontar da franquia e chamadas ilimitadas para qualquer número TIM do Brasil. Para ter acesso a todos esses benefícios, o cliente pagará R$ 8,99, válidos por sete dias.



O TIM PRÉ 500 funcionará da mesma forma, também com 1GB de internet, dobrando a franquia anterior de 500MB. A diferença é o pacote de voz, que oferece 100 minutos em chamadas para números de qualquer operadora em todo o Brasil. O valor é de R$ 9,99 por sete dias.



Já o usuário do antigo plano TIM PRÉ 1GB passa a contar com franquia de dados de 1,5GB, além de WhatsApp à vontade e 400 minutos em ligações para qualquer operadora por R$ 34,99 por 30 dias. A opção é ideal para aqueles que querem ter controle dos gastos e, ao mesmo tempo, a comodidade de não precisa inserir créditos na linha com tanta frequência. , mais uma vez, ouviu seus clientes e reformulou seu portfólio de planos pré-pagos lançado em outubro de 2015. Agora, os usuários têm mais internet – a franquia mínima passa a ser 1GB – pelo mesmo preço, além de contarem com outros benefícios como WhatsApp à vontade, serviço de streaming de música e pacotes de voz. As novas ofertaspossibilitarão uma melhor experiência de uso, permitindo que os consumidores naveguem à vontade na maior rede 4G do Brasil, presente em mais de 1.200 cidades.passará a oferecer 1GB de internet – antes era 250 MB – e o serviço, uma das maiores plataformas de streaming do mundo, com mais de 40 milhões de músicas, além de envio de mensagens, áudios, vídeos e imagens no WhatsApp sem descontar da franquia e chamadas ilimitadas para qualquer número TIM do Brasil. Para ter acesso a todos esses benefícios, o cliente pagará R$ 8,99, válidos por sete dias.funcionará da mesma forma, também com 1GB de internet, dobrando a franquia anterior de 500MB. A diferença é o pacote de voz, que oferece 100 minutos em chamadas para números de qualquer operadora em todo o Brasil. O valor é de R$ 9,99 por sete dias.Já o usuário do antigo planopassa a contar com franquia de dados de 1,5GB, além de WhatsApp à vontade e 400 minutos em ligações para qualquer operadora por R$ 34,99 por 30 dias. A opção é ideal para aqueles que querem ter controle dos gastos e, ao mesmo tempo, a comodidade de não precisa inserir créditos na linha com tanta frequência.























Enviar Mensagens Novas: Proibído

Responder Tópicos Proibído

Editar Mensagens: Proibído

Excluir Mensagens: Proibído

Votar em Enquetes: Proibído