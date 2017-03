Você está lendo um tópico

Veja 10 coisas (muito) irritantes na TV paga no Brasil

Interessante também ler os comentários dos assinantes no final da matéria. A insatisfação é geral.

Não é pela crise. A tv paga está muito ruim...



Eu assino tv paga porque meu pai assiste 2 canais de esportes e o PFC



Pessoalmente, eu não assinaria o serviço. Não por questões econômicas, mas porque tendo internet banda larga, não sinto a menor necessidade de ter tv paga.

Conteúdos por streaming, entre outros, são mais que suficientes pra mim.



Enquanto o povo se empolga porque a Sky vai ter um satélite novo, com "trocentos" canais, eu acho que o maior problema da tv paga é ter canais demais.

Revolução e melhora da qualidade vai ter quando reduzirem pelo menos a metade rs





1. Canais inúteis nos pacotes: - Não acho que canal público, legislativo ou governamental sejam inúteis;



2. Não há pacotes sob medida - Meu pacote iria ficar bem mais barato se pudesse retirar a RGT e os canais Bobosat, mas as organizações RGT não permite este tipo de flexibilização, fato, só posso retirar os Telecines, Combate, PFC e o XXX que já economiza uma boa grana.



3. O canal que você gosta sempre faz parte de outro pacote - Neste caso nunca tive problemas, os canais que mais gosto não possuem ainda versão HD.



4. Repetição infinita dos filmes - É mais para abranger público de todas as faixas de idade em todos os horários, sempre houve repetições, na década de 90 a HBO tinha o HBO2 repetindo a programação com 6 horas de atraso, hoje a repetição é mais por causa da obrigação de cumprimento de cotas.



5. 5 min de seriado, 3 minutos de propaganda institucional. Canais como Warner, Sony, Fox, TNT... - Não tem quem faça assistir esses canais, acrescento aí o History, H2 ,Cinemax, canais premium como Telecine não deveria ter parada comercial.



6. De novo esse comercial de site de viagem? - Trivago = Câncer, cria-se aversão ao produto por causa do excesso de exibição, com certeza se eu for viajar nem lembrarei deles.



7. Programas demais falando dos mesmos temas - Salvo os de culinária, são quase de utilidade pública, aprendi a cozinhar algumas coisas e macetes com eles. hahahaha



8. "No momento todos os nossos operadores - Quando precisei de contato com o SAC liguei de madrugada, no horário comercial um bom atalho é o chat do reclame aqui.



9. “O senhor não teria interesse em estar trocando - Nunca atendo ligação de estranhos, só atendo ligação de dona onça. hahahaha.



10. Ser obrigado a receber canais corsários e de igrejas pedintes - Se o cara não possui religião, não acredita em Deus ou é ateu deve ser um problema isso, mas há muito preconceito pois tem canal religioso que possui boa programação. Não gosta deste tipo de canal? Passe longe!

















