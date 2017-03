Você está lendo um tópico

Você é a favor ou contra a proposta do governo para a Reforma da Previdência ?

Tem que alterar os artigos 194, 196, 201, 202, 203, 204 da CF 1988 e as regulamentações que trata da Seguridade Social que juntam no mesmo balaio: Saúde, Previdência Social e a Assistência Social.



O rombo que todos do governo afirmam ter é por causa das contas desses 3 itens de seguridade somados, quando deveria haver a separação, daí sim apurar onde está o rombo, com certeza não está na previdência social dos trabalhadores privados.



O rombo vem da previdência dos trabalhadores públicos, da previdência dos militares, da assistência social e do SUS, sistema este falido como todos sabem!



A previdência social dá superávit = lucro: R$ 67 bilhões em 2013, R$ 35 bilhões em 2014, R$ 20 bilhões em 2015.







E querem que o trabalhador da iniciativa privada pague o...



