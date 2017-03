Você está lendo um tópico

Geraldo Luís entrevista ex-galã de novelas que hoje vende sanduíche na praia

No programa Domingo Show do dia 19 de março, a partir das 11h, o ator Mário Gomes fala pela primeira vez a um programa de TV após ser visto como vendedor de hambúrguer em uma praia do Rio de Janeiro.



A notícia ganhou as manchetes de todo o país. Como ele vive hoje, longe das novelas, aos 65 anos? “ Você tem que ficar ligado no futuro, o presente tá mais ou menos organizado, mas e depois?... ”, abre o jogo. Por que um dos principais galãs das décadas de 70 e 80 decidiu ,depois de tantos anos de sucesso, na carreira vender sanduíches? “Esse é o problema da televisão, muitas vezes você não a tem...é uma tentativa de buscar um caminho ”, desabafa o artista. Em revelações exclusivas a Geraldo Luis, ele falou da relação e das polêmicas com outros artistas. E ainda recebe uma homenagem emocionante de amigos famosos.



E mais uma difícil missão para o anão Marquinhos e o personagem " A Morte ". Eles tentaram invadir a festa de aniversário do humorista Carlos Alberto de Nóbrega para tirar uma selfie com ele. O evento estava repleto de convidados famosos como Celso Portiolli, Ratinho, Raul Gil, Ronnie Von, Sonia Abrão, Celso Russomanno, Cesar Filho, Rodrigo Faro, entre outros. Será que ele cumpriu o desafio?























