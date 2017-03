Você está lendo um tópico

Televisão > Notícias

TBS abre sinal para clientes SKY Pré-Pago

As mensagens são de responsabilidade de seus autores.

Este tópico possui 0 respostas e 150 visitas.





Vcfaz.tv em Hoje, 16:22 Administração



anos | Ago 2003 | Mensagens: 23783 | Redação





TBS abre sinal para clientes SKY Pré-Pago (Divulgação) TBS abre sinal para clientes SKY Pré-Pago (Divulgação)

O sinal do canal de televisão por assinatura TBS está aberto para clientes SKY Pré-Pago por tempo limitado. O canal fica disponível até o dia 23 de março para quem realizar uma recarga ou estiver com o plano ativo no período.



O TBS conta uma grade cheia de comédias como o sucesso Todo Mundo Odeia o Chris, além do lançamento de produções exclusivas, como Search Party, que é exibido as terças, à meia-noite. O sinal do canal de televisão por assinaturaestá aberto para clientespor tempo limitado. O canal fica disponível até o dia 23 de março para quem realizar uma recarga ou estiver com o plano ativo no período.conta uma grade cheia de comédias como o sucesso Todo Mundo Odeia o Chris, além do lançamento de produções exclusivas, como Search Party, que é exibido as terças, à meia-noite.























Enviar Mensagens Novas: Proibído

Responder Tópicos Proibído

Editar Mensagens: Proibído

Excluir Mensagens: Proibído

Votar em Enquetes: Proibído