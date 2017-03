Você está lendo um tópico

Televisão > Notícias

FOX Premium estreia segunda parte da nova temporada de Empire

As mensagens são de responsabilidade de seus autores.

Este tópico possui 0 respostas e 115 visitas.





Vcfaz.tv em Hoje, 16:25 Administração



anos | Ago 2003 | Mensagens: 23783 | Redação





FOX Premium estreia segunda parte da nova temporada de Empire (Divulgação) FOX Premium estreia segunda parte da nova temporada de Empire (Divulgação)

Na próxima quarta-feira, 22 de março, às 23h, na mesma noite que sua estreia nos Estados Unidos, “ Empire ” retorna ao FOX Premium com a segunda parte de sua 3ª temporada composta por nove novos episódios.



Nesta nova temporada, Demi Moore irá somar ao grande número de artistas convidados que farão parte da série, como Eva Longoria, Taye Diggs, Phylicia Rashad, NIa Long e Rumer Willis, filha de Demi Moore. Isto marcará o retorno de Moore à televisão, e em um papel recorrente, irá encarnar uma misteriosa enfermeira. Moore debutará no último episódio da temporada e voltará na quarta temporada, já confirmada.



No novo episódio, intitulado “ Sound and Fury ” (Som e Fúria), depois de lançar um míssil mortal a Angelo, Lucious anuncia seu novo projeto de música, Inferno, e avisa a todos, especialmente a Cookie, que promete tomar seu trono para sempre. Enquanto isso, Jamal se faz de amigo do músico Tory Ash durante sua permanência na reabilitação, Andre continua com seu plano para obter a Empire, e Hakeem e Tiana batalham com Nessa por um lugar no centro da cena musical. Na próxima quarta-feira, 22 de março, às 23h, na mesma noite que sua estreia nos Estados Unidos, “” retorna aocom a segunda parte de sua 3ª temporada composta por nove novos episódios.Nesta nova temporada,irá somar ao grande número de artistas convidados que farão parte da série, como Eva Longoria, Taye Diggs, Phylicia Rashad, NIa Long e Rumer Willis, filha de Demi Moore. Isto marcará o retorno de Moore à televisão, e em um papel recorrente, irá encarnar uma misteriosa enfermeira. Moore debutará no último episódio da temporada e voltará na quarta temporada, já confirmada.No novo episódio, intitulado “” (Som e Fúria), depois de lançar um míssil mortal a Angelo, Lucious anuncia seu novo projeto de música, Inferno, e avisa a todos, especialmente a Cookie, que promete tomar seu trono para sempre. Enquanto isso, Jamal se faz de amigo do músico Tory Ash durante sua permanência na reabilitação, Andre continua com seu plano para obter a Empire, e Hakeem e Tiana batalham com Nessa por um lugar no centro da cena musical.























Enviar Mensagens Novas: Proibído

Responder Tópicos Proibído

Editar Mensagens: Proibído

Excluir Mensagens: Proibído

Votar em Enquetes: Proibído