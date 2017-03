Você está lendo um tópico

FX confirma segunda temporada de Legion para 2018

Eric Schrier e Nick Grad, Presidentes de Programação Original do FX Networks e FX Productions , anunciam a segunda temporada de “ Legion ”, que chegará ao Brasil e restante da América Latina em 2018.



“ A primeira temporada de Legion é uma realização impressionante ”, disse Schrier. “ Mais que uma série nova, Legion é um enfoque totalmente original sobre o gênero de super-herói. Nosso agradecimento a Noah Hawley por tomar os riscos criativos e superar as expectativas. É um privilégio trabalhar novamente com ele, seus sócios produtores, esse grande elenco e nossos sócios na Marvel Television em outra temporada de Legion . ”



“ Estamos muito entusiasmados por esta segunda temporada. O trabalho espetacular de Noah sobre David Haller e o restante dos personagens nos deixa ansiosos esperando por mais. Estamos muito orgulhosos de nossos sócios do FX e do sucesso que compartilhamos por nossa primeira série de televisão juntos ”, agregou Jeph Loeb, Produtor Executivo e Líder da Marvel Television.



