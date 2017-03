Você está lendo um tópico

Televisão

TV paga tem poucos canais ativos no Brasil. A maioria não existe

Ricardo em Hoje, 16:50



Pontes e Lacerda-MT



TV paga tem poucos canais ativos no Brasil. A maioria não existe



Fonte:



A TV paga sofreu outro duro golpe, em sua já triste realidade, a partir dos acontecimentos desta última semana que culminaram em um novo processo de esvaziamento da Turner no Brasil e a transferência de todo o seu processo de produção para a Argentina.



Dizer que a soma dos canais por assinatura já ocupa o segundo lugar de audiência, perdendo da Globo, mas se colocando à frente de Record, SBT e companhia bela, foi outra forma de se vender uma mentira ou mostrar, sabe Deus a quem, que a TV fechada é uma realidade a ser respeitada em nosso país. Bobagem.



A TV, aqui, depende exclusivamente do que as emissoras convencionais e algumas outras poucas, como as da Globosat, FOX, Discovery e a própria Turner realizam, excetuando-se aí os esportivos, jornalísticos e infantis.



O restante – cerca de 200 e tantos – não existe. Nem aparecem no mapa e só ganham alguma visibilidade quando têm seus nomes incluídos nos “vantajosos” pacotes das operadoras, montados apenas para diferenciar seus preços. A máscara caiu. Fonte: https://tvefamosos.uol.com.br/colunas/flavio-ric...ia-nao-existe.htm A TV paga sofreu outro duro golpe, em sua já triste realidade, a partir dos acontecimentos desta última semana que culminaram em um novo processo de esvaziamento da Turner no Brasil e a transferência de todo o seu processo de produção para a Argentina.Dizer que a soma dos canais por assinatura já ocupa o segundo lugar de audiência, perdendo da Globo, mas se colocando à frente de Record, SBT e companhia bela, foi outra forma de se vender uma mentira ou mostrar, sabe Deus a quem, que a TV fechada é uma realidade a ser respeitada em nosso país. Bobagem.A TV, aqui, depende exclusivamente do que as emissoras convencionais e algumas outras poucas, como as da Globosat, FOX, Discovery e a própria Turner realizam, excetuando-se aí os esportivos, jornalísticos e infantis.O restante – cerca de 200 e tantos – não existe. Nem aparecem no mapa e só ganham alguma visibilidade quando têm seus nomes incluídos nos “vantajosos” pacotes das operadoras, montados apenas para diferenciar seus preços. A máscara caiu.











mjbondioli em Hoje, 17:10



Pindamonhangaba - SP



Ricardo escreveu TV paga tem poucos canais ativos no Brasil. A maioria não existe



Fonte:



Desculpe-me mas não entendi seus argumentos. Que canais ativos são esses e quem são esses 200 canais que não existem?





Ricardo em Hoje, 17:34



Pontes e Lacerda-MT



mjbondioli , o texto é do Flavio Ricco.





Paulo.es em Hoje, 18:04



Vitória - ES



Citação Desculpe-me mas não entendi seus argumentos. Que canais ativos são esses e quem são esses 200 canais que não existem?



Ele se refere a grande maioria dos canais pagos serem apenas retransmissões de algum sinal gerado fora daqui, direcionado igualmente pra toda américa latrina. A Turner, que ainda tinha escritório aqui, vai se estruturar na Argentina.

Restam alguns poucos que ainda tem alguma produção aqui, como a Fox, mas que basicamente são co-produções com canais abertos. Alguns até repetem programas de canais abertos.

Resumindo: Tirando os Globosats, temos uma tv paga do Paraguay





mjbondioli em Hoje, 18:47



Pindamonhangaba - SP



Paulo.es escreveu Citação Desculpe-me mas não entendi seus argumentos. Que canais ativos são esses e quem são esses 200 canais que não existem?



Ele se refere a grande maioria dos canais pagos serem apenas retransmissões de algum sinal gerado fora daqui, direcionado igualmente pra toda américa latrina. A Turner, que ainda tinha escritório aqui, vai se estruturar na Argentina.

Restam alguns poucos que ainda tem alguma produção aqui, como a Fox, mas que basicamente são co-produções com canais abertos. Alguns até repetem programas de canais abertos.

Resumindo: Tirando os Globosats, temos uma tv paga do Paraguay



Mas a TV paga na maioria dos países europeus é a mesma coisa. Não entendo, o que o pessoal quer que a tv paga seje?



Nosso sistema de tv por assinatura nasceu de um serviço criado pelos americanos (a Directv) ou ingleses (Sky) para difundir seu material para o resto do mundo, adicionando-se um ou outro canal de programadoras locais. Para mim, não é nenhuma aberração esse sinal vir totalmente formatado de outro país, e apenas o consumirmos - foi justamente para isso que ele foi criado.



A lei que obrigava adicionar conteúdo nacional veio muito tempo depois e acabou desfigurando essa formatação original. Muitos odiaram, outros gostaram. E deu-se a sensação de que tínhamos uma tv por assinatura verde-amarela, quando na verdade é tudo maquiagem.





Paulo.es em Hoje, 19:54



Vitória - ES



Citação Mas a TV paga na maioria dos países europeus é a mesma coisa. Não entendo, o que o pessoal quer que a tv paga seje?

Duvido que na Europa a tv paga seja tão americanizada, com tão pouca programação local de qualidade. Aliás, nem o diferencial da cultura europeia a nossa tv paga oferece. Bons tempos do Eurochannel, quando era programado aqui mesmo no Brasil.



A questão não é tanto a programação em si, mas como ela é oferecida. Não é de nossa cultura ter que assistir intervalos comerciais imensos, repetitivos, de 5 em 5 minutos. Os intermináveis "realities" que mostram o estilo de vida americano são entediantes e forçados. Sem falar as dublagens de péssima qualidade.



Porque realities como o Masterchef no Brasil tiveram que ser produzidos pela tv aberta, e não pelos canais pagos?

Porque, num país importante como o Brasil, as programadoras não tem canal programado aqui, pra se adaptar ao nosso estilo de exibição?



Nos moldes de hoje, a tv paga nunca vai se tornar importante no Brasil.



A internet e a Netflix só serviram pra dar o tiro de misericórdia.



As programadoras americanas só vão empurrando com a barriga, enquanto o povo ainda sustentar essa maneira barata de fazer tv.





Lucasfrade em Hoje, 20:26



Taubaté - SP



E como irão existir se tem programação genérica? Se pelo menos fossem temáticos, seria bem mais interessante.

















