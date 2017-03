Você está lendo um tópico

Processo contra Alckmin na Lava Jato depende da Assembleia

Rafa! em Hoje, 18:23



anos | Mai 2006 | Mensagens: 1629 | São Paulo - SP



Processo contra Alckmin na Lava Jato depende da Assembleia



Um dos governadores que aparecem na lista do procurador-geral da República, Rodrigo Janot, Geraldo Alckmin (PSDB), só poderá ser processado pelo Superior Tribunal de Justiça se a Assembleia Legislativa autorizar. A Constituição do Estado de São Paulo, no artigo 49, diz que 2/3 dos deputados estaduais precisam permitir o processo. Alckmin tem maioria na Assembleia, o que significa que ela pode impedir o STJ de avançar no caso. Delatores da Odebrecht acusam Alckmin de receber caixa 2 nas campanhas de 2010 e 2014. O tucano nega.





Foto: Amanda Perobelli/Estadão



No STF há várias ações questionando a exigência de autorização prévia das assembleias para processar governadores por crime comum. Motivo: nos últimos 15 anos, apenas a Assembleia de RO autorizou o STJ a processar o então governador Ivo Cassol.

O futuro do governador de Minas, Fernando Pimentel, acusado de corrupção na Operação Acrônimo, depende de uma dessas ações. O processo está parado no STJ.



Ademir em Hoje, 18:27



anos | Abr 2008 | Mensagens: 2859 | Paranavaí - PR



A Assembléia Estadual de SP come na mão do governador.



Pode esquecer.



Se depender da justiça também..já era!

















