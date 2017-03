Canal 24 de POA é da CNT

Segundo o dono da "Rede CNT", Flávio Martinez (em entrevista ao programa Jogo do Poder/PR), a CNT ganhou definitivamente a outorga do canal 24 de Porto Alegre, e já está em processo de implantação da "geradora". Fonte:













Meu comentário: essa nova "geradora" será uma sala alugada de algum shopping, com a antena na metade de alguma torre de terceiros. No vídeo acima muitas distorções da realidade da suposta rede de televisão. Ele afirma, por exemplo, que todos os canais da "rede" tem todo o sistema irradiante próprio, incluindo torres, e isso não é verdade. Em Salvador e no Rio de Janeiro, por exemplo, as torres são de terceiros. Em Salvador nem sede própria o canal tem. Observa-se que a imagem de reportagem é extremamente embaçada, isso já no sistema HD.