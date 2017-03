Dish Network no Brasil!

Você está lendo um tópico

Em 2011 em uma disputa intensa com a SKY, a Hughes garantiu a compra da posição orbital 45ºW, por R$ 145,2 milhões.



O lançamento desse satélite atende o limite do prazo dado pelas autoridades brasileiras para que a Hughes não perca o direito ao seu espaço.



De acordo com a Anatel, o EchoStar 23 tem que entrar em serviço até o final de junho. Caso contrário a empresa perderá o direito garantido à posição comprada em 2011.



O satélite EchoStar 23 terá 32 transponders banda KU, para atender o mercado brasileiro. Em comparação com as atuais empresas, o satélite da Hughes/Dish já está um pouco atrás em matéria de capacidade, mas nada que seja o fim do mundo. Visto que ainda é um espaço bem grande para o lançamento de diversos canais.



Que esse seja o primeiro passo para mais uma grande operadora no mercado brasileiro e que as pessoas possam ter mais uma boa opção de TV por Assinatura.



O satélite será lançado dia 16 de Março.



Depois de muitos anos, a Dish, segunda maior operadora de TV paga dos EUA, lançou o seu satélite para atender o mercado brasileiro.



Vem mais uma empresa pra movimentar o setor e acirrar essa briga. Que venha com qualidade, com disposição para apresentar boas coisas aos brasileiros. E o mais importante, que trabalhe com valores mais baixos que os atuais e puxe esses valores para baixo.



