Você está lendo um tópico

Papo Aberto

Carne estragada - Repercussão internacional

As mensagens são de responsabilidade de seus autores.

Este tópico possui 1 respostas e 83 visitas.





Larry.Tate em Hoje, 10:54



anos | Out 2007 | Mensagens: 1817 | São Paulo - SP







O fato é que são bilhões de dólares em negócios que estão em jogo.

Se a economia já estava mal agora vai piorar mais ainda, e irá piorar num setor onde a crise ainda não havia chegado.



Mais uma vez a culpa é da corrupção.

A corrupção quebrou a Petrobrás, está quebrando a Odebrecht, a Adrade Gutierrez, a Camargo Corrêa e agora irá quebrar os dois maiores frigoríficos nacionais.



O que há em comum nessas empresas além da corrupção é o envolvimento de políticos e o dinheiro do BNDES que foi utilizado para alavancar essas empresas.



Estamos todos fu......



Vejam as repercussões internacionais.



El Pais

http://brasil.elpais.com/brasil/2017/03/17/poli...63244_536570.html



The New York Times

https://www.nytimes.com/2017/03/17/world/america...monella.html?_r=0



Financial Times

https://www.ft.com/content/7a5df018-0b35-11e7-97d1-5e720a26771b O escândalo envolvendo os dois maiores frigoríficos do Brasil, JBF e BRF, teve em apenas um único dia enorme repercussão internacional, afetando inclusive as ações dessas empresas.O fato é que são bilhões de dólares em negócios que estão em jogo.Se a economia já estava mal agora vai piorar mais ainda, e irá piorar num setor onde a crise ainda não havia chegado.Mais uma vez a culpa é da corrupção.A corrupção quebrou a Petrobrás, está quebrando a Odebrecht, a Adrade Gutierrez, a Camargo Corrêa e agora irá quebrar os dois maiores frigoríficos nacionais.O que há em comum nessas empresas além da corrupção é o envolvimento de políticos e o dinheiro do BNDES que foi utilizado para alavancar essas empresas.Estamos todos fu......Vejam as repercussões internacionais.











CyberBattery em Hoje, 14:00



anos | Out 2015 | Mensagens: 1192 | Carapicuíba - SP







Brazil meat-packing giants 'exported rotten beef'

The authorities in Brazil suspended 33 government officials amid allegations that some of the country's biggest meat processors have been selling rotten beef and poultry for years.

http://www.bbc.com/news/world-latin-america-39311336 Saiu na BBC Também

















Enviar Mensagens Novas: Proibído

Responder Tópicos Proibído

Editar Mensagens: Proibído

Excluir Mensagens: Proibído

Votar em Enquetes: Proibído