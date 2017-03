Você está lendo um tópico

Televisão

Ancine: Preços de TV paga sobem menos que a inflação em 2016

A Ancine divulgou hoje,17, o Observatório Brasileiro do Cinenma e do Audiovisual, um estudo que analisa os efeitos da crise econômica nos mercados de programação e de empacotamento da TV por Assinatura no Brasil. E constata que no ano passado a Oi e a Algar Telecom chegaram a reduzir os preços de seus pacotes em mais de 35% e a Claro e Vivo reajustaram os seus planos abaixo da inflação.





(Crédito: Shutterstock/Emilia Ungur)

Conforme a agência do cinema, a Oi foi a operadora que concedeu uma maior redução no preço por canal, nos pacotes de canais básicos. O pacote de entrada foi o mais afetado: com queda de 36%. “Isso porque houve tanto um aumento do número de canais ofertados por pacote, como também uma redução significativa do preço cobrado. Mesmo com uma inflação de aproximadamente 8%, o pacote de entrada, que era comercializado por R$79,90 em junho de 2015, passou a custar R$59,90 em julho de 2016” , afirma o estudo.

A Algar Telecom, que atua principalmente em Uberlândia, também promoveu redução reais de preços em seus pacotes básicos. Conforme a agência, apesar de a inflação do período entre junho de 2015 e junho de 2016 ser próxima a 8%7 , a maioria dos pacotes ofertados pela operadora sofreu uma redução nominal de preço, com destaque ao pacote de entrada, cujo valor caiu mais de 19%. O único pacote que teve um reajuste positivo foi o “Na Medida”, mesmo assim, abaixo da inflação do período.

Já a maior empresa do mercado – o grupo América Móvil, com a Claro e a NET – preferiu praticar um reajuste positivo nos preços, mas abaixo da inflação do período, informa a Ancine. A única exceção se deu com o pacote “NET ESSENCIAL HD LIGHT”, cujo acréscimo foi de 10%. “Já em relação ao número de canais incluídos em cada pacote, a tendência da empacotadora foi de ofertar mais canais, ao adicionar 4 e 9 canais, respectivamente, aos pacotes básicos estendidos e 1 canal no pacote básico”, informa a agência.

E o grupo Vivo, que incorporou a GVT no ano passado, também optou para corrigir seus pacotes a taxas abaixo da inflação, à exceção para o pacote de entrada, cuja correção foi de 12%. “Com relação à variação dos preços dos canais premium, destaca-se que, diferentemente dos pacotes de canais básicos, nenhum foi reajustado. Observou-se, na verdade, uma redução de preço nos pacotes de canais HBO acima de 25%.”, afirma a Ancine. Quanto ao número de canais incluídos em cada pacote, a operadora passou a ofertar um canal adicional nos pacotes básico e básico estendido.



Muitos contatos que conheço pensam fazer o mesmo!



TV paga já foi boa, hoje em dia as pessoas não tem mais tempo de assistir programação linear de canal, eu que escolho a que horas e o quê quero assistir, sem intervalos comerciais e o câncer Trivago .



