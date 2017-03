Você está lendo um tópico

Televisão

MCTIC publica portaria que regula uso de canais virtuais de TV em São Paulo

As mensagens são de responsabilidade de seus autores.

Este tópico possui 1 respostas e 87 visitas.





ALECIO BRASIL em Hoje, 14:23



anos | Nov 2007 | Mensagens: 924 | Vila Velha - ES





Cada emissora e retransmissora terá direito a apenas um canal virtual. Empresas têm 10 dias para se adequar.





O Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) publicou nesta sexta-feira, 17, a portaria 1.289, que regula o uso de canais virtuais da TV digital na região metropolitana de São Paulo. A norma ordena que os canais virtuais estejam sempre dentro da canalização reservada à emissora.

Por exemplo, se a TV Cultura é transmitida no canal 2 pelo sinal analógico, com a digitalização, passará a poder usar o canal virtual 2.1, além de manter o canal principal, que no caso, será o 24. A lista completa está no Diário Oficial da União.

A resolução tem o objetivo de organizar a ocupação do espectro para a TV digital. Há emissoras usando faixas para a canalização virtual que não correspondem ao canal ao qual têm direto. Elas terão 10 dias para adequar a transmissão.

Os casos em que houver conflito no número do canal virtual serão analisados individualmente pela Secretaria de Radiodifusão – SERAD, do MCTIC. Cada emissora terá direito a apenas 1 canal virtual, sem a possibilidade de reserva de outro canal virtual, mesmo que esse seja referente ao canal físico digital consignado à entidade.





http://www.telesintese.com.br/mctic-publica-por...is-na-tv-digital/ MCTIC publica portaria que regula uso de canais virtuais de TV em São PauloCada emissora e retransmissora terá direito a apenas um canal virtual. Empresas têm 10 dias para se adequar.O Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) publicou nesta sexta-feira, 17, a portaria 1.289, que regula o uso de canais virtuais da TV digital na região metropolitana de São Paulo. A norma ordena que os canais virtuais estejam sempre dentro da canalização reservada à emissora.Por exemplo, se a TV Cultura é transmitida no canal 2 pelo sinal analógico, com a digitalização, passará a poder usar o canal virtual 2.1, além de manter o canal principal, que no caso, será o 24. A lista completa está no Diário Oficial da União.A resolução tem o objetivo de organizar a ocupação do espectro para a TV digital. Há emissoras usando faixas para a canalização virtual que não correspondem ao canal ao qual têm direto. Elas terão 10 dias para adequar a transmissão.Os casos em que houver conflito no número do canal virtual serão analisados individualmente pela Secretaria de Radiodifusão – SERAD, do MCTIC. Cada emissora terá direito a apenas 1 canal virtual, sem a possibilidade de reserva de outro canal virtual, mesmo que esse seja referente ao canal físico digital consignado à entidade.











CyberBattery em Hoje, 14:33



anos | Out 2015 | Mensagens: 1196 | Carapicuíba - SP







No entanto acho que o número deveria ser o canal UHF e não virtual, exemplo das emissoras mais populares:



RGT - 18

Record - 20

Band - 23

SBT - 28

Rede sem nome - 29



e por aí vai...



O governo deveria na portaria listar as emissoras e os seus respectivos canais para evitar supostas dúvidas quanto a organização do dial televisivo.No entanto acho que o número deveria ser o canal UHF e não virtual, exemplo das emissoras mais populares:RGT - 18Record - 20Band - 23SBT - 28Rede sem nome - 29e por aí vai...

















Enviar Mensagens Novas: Proibído

Responder Tópicos Proibído

Editar Mensagens: Proibído

Excluir Mensagens: Proibído

Votar em Enquetes: Proibído