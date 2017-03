G2PTV agora e REDENEW HD

Você está lendo um tópico

Pablo Amir em Hoje, 16:40



anos | Hoje, 16:30 | Mensagens: 4 | Veranópolis - RS



Me chamou atençao que agora o canal e REDENEW HD esse é o site para quem quizer conhecer esse canal www.redenew.com.br parece interessante a proposta vamos ver o que vai acontecer.











J.B.F.LIMA em Hoje, 16:53



anos | Abr 2008 | Mensagens: 1601 | Barreiras - BA



Esse canal poderia estar no D1, C3 ou C1, atualmente, está escondido no Amazonas Banda C, que não é sintonizado pela grande maioria dos brasileiros.





Pablo Amir em Hoje, 16:54



anos | Hoje, 16:30 | Mensagens: 4 | Veranópolis - RS



Verdade esse canal deveria estar no satélite Starone C2 por exemplo

















