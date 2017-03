Você está lendo um tópico

Vai acabar parceria RCI e Rede Século 21

Pablo Amir em Hoje, 16:47



anos | Hoje, 16:30 | Mensagens: 4 | Veranópolis - RS



Estava olhando os canais e vi uma chamada na Século 21 dizendo que a parceria com a RCI está terminando que já nao vai mais continuar em esse canal sera que vem novidades ou teremos igreja evangélica em esse canal.











Ricardo em Hoje, 17:18 Administração



anos | Ago 2003 | Mensagens: 5371 | Pontes e Lacerda-MT



Divulgaram uma nota no facebook. Alegaram que os custos para transmissão na RCI eram altos.



A RCI não divulgou ainda o que será exibido no lugar.





Lucasfrade em Hoje, 17:32 Colaboração



anos | Fev 2005 | Mensagens: 3585 | Taubaté - SP



Acho que a Tv Evangelizar vai levar.





candelaria em Hoje, 17:38



anos | Abr 2006 | Mensagens: 94 | Candelária - RS



Essa RCI é mais uma porcaria. Uma rede de aluguel. As emissoras teriam que ter conteúdo, como era no passado. Infelizmente é este o rumo da televisão brasileira. Uma vergonha. E o governo ainda dá retransmissoras para estes empresários enriquecerem.





Ricardo em Hoje, 17:48 Administração



anos | Ago 2003 | Mensagens: 5371 | Pontes e Lacerda-MT



O pior é a RCI ser rede obrigatória no DTH.





Pablo Amir em Hoje, 17:51



anos | Hoje, 16:30 | Mensagens: 4 | Veranópolis - RS



Nao o problema e se uma igreja evangélica alugar os horários nimguém merece





Sat01 em Hoje, 18:00



anos | Ontem, 20:15 | Mensagens: 4 | Curitiba - PR



O chapeludo vai voltar a dominar este canal, como já fez antes. Infelizmente.





FERA-SP em Hoje, 18:12



anos | Ago 2012 | Mensagens: 270 | São Paulo - SP



Pelo menos aqui em São Paulo a RS21 ainda temos na Tv Cotia canal 59A faltando poucos dias pra encerrar o sinal analógico. Em breve a Tv Cotia passará a retransmitir o sinal da RS21 em HD.





dinhojdal em Hoje, 18:20



anos | Jan 2011 | Mensagens: 43 | São Paulo - SP



Infelizmente o Chapeludo volta pela RCI

Ele já ta anunciando.





FERA-SP em Hoje, 18:56



anos | Ago 2012 | Mensagens: 270 | São Paulo - SP



Padre Eduardo fala sobre mudanças no sinal da TV















