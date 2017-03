Você está lendo um tópico

QUE TIPO DE IGUALDADE SERIA ESSA? - crônica

A que conclusão cheguei, senão que algo deve estar errado no artigo 5º da Constituição brasileira, porque ela reza que "todos são iguais perante a lei". Ainda mais me esmerei no assunto ante o conteúdo explicitado em nossa carta magna. Voltei ao exame, achando que talvez eu tivesse algo oculto na parte traseira do corpo. Recorri a mais um espelho para confirmar. Nada achei que me desabonasse.

Agora tenho que levar para o lado pensante. Se não há diferença; se preencho as normas da anatomia física, então a mente deve dar a resposta. O que pude matutar é o fato de não encontrar justificativa para um senhor ministro e políticos terem o malfado foro privilegiado, além de outras tantas regalias, que um cidadão como eu jamais terá. E então que igualdade seria essa que permanece oculta à minha pessoa? Se não achei diferença, então não há diferença.

Bem, a única conclusão a que cheguei é a que o homem não é homem completo porque, em verdade, ele somente é quando recebe algo além de seu ser. No caso dos abonados indivíduos "lá de cima", o que têm a mais veio de fora, ou seja, o que fora outorgado a eles, mesmo não havendo sido dado direitos em acharem que, só porque manipulam leis e outros conteúdos que não consigo, isso poderia conferir-lhes serem a mais que qualquer cidadão. "O homem é produto do meio", acertadamente reza o ditado. Como no meu meio não há o que eles têm, então sou deficiente, não na estrutura físico-orgânica, mas naquilo que o meio propiciou aos cidadãos.

Continuo com meus magros vencimentos e, se sair fora da linha, terei que mofar no xilindró, porque não tenho foro privilegiado, ainda que seja perfeito no que tange à anatomia, honradez, integridade moral e outros atributos que fazem um cidadão decente.

Prof. C. Emilio Oliveira



