RCI e Rede Século 21 encerram parceria neste domingo

RCI e Rede Século 21 encerram parceria (Divulgação) RCI e Rede Século 21 encerram parceria (Divulgação)

A RCI , Rede de Comunicação Interativa, e a Rede Século 21 encerram a parceria em programação a partir deste domingo, dia 19 de março. O término foi comunicado pelo Padre Eduardo Dougherty através das redes sociais.



De acordo com o padre, o acordo chegou ao fim devido ao custo financeiro necessário para que parte da programação fosse transmitida pela RCI.



A RCI tornou-se recentemente canal de carregamento obrigatório pelas operadora via satélite. A emissora ainda não divulgou o tipo de programação que será exibida com o término do acordo com a Rede Século 21. , Rede de Comunicação Interativa, e aencerram a parceria em programação a partir deste domingo, dia 19 de março. O término foi comunicado pelo Padre Eduardo Dougherty através das redes sociais.De acordo com o padre, o acordo chegou ao fim devido ao custo financeiro necessário para que parte da programação fosse transmitida pela RCI.A RCI tornou-se recentemente canal de carregamento obrigatório pelas operadora via satélite. A emissora ainda não divulgou o tipo de programação que será exibida com o término do acordo com a Rede Século 21.











Sinto cheiro de televendas e mais igrejas evangélicas chegando ao canal.





b@nzé escreveu Sinto cheiro de televendas e mais igrejas evangélicas chegando ao canal.



É o mínimo. Coisa boa não deve vir.





Sonho se acertassem com o Esporte Interativo. Seria leviano dizer que este acordo foi para conseguir ser uma emissora/rede nacional e conseguir o aval da Anatel?





Vai se a Rede Mundial/Valdomiro!!





fadaco escreveu Sonho se acertassem com o Esporte Interativo. Seria leviano dizer que este acordo foi para conseguir ser uma emissora/rede nacional e conseguir o aval da Anatel?



Aqui no Brasil o pessoal brinca muito de fazer televisão.

















