Contra domínio feminino, Globo lança novo apresentador em São Paulo

Rafa! em 19 Mar 2017 - 0:35



anos | Mai 2006 | Mensagens: 1636 | São Paulo - SP



A Globo lançará em breve um novo apresentador de telejornais em São Paulo. Será Roberto Kovalick, repórter especial do Jornal Nacional e ex-correspondente em Nova York, Tóquio e Londres. Kovalick gravou piloto do SPTV ontem (15) e foi muito bem avaliado pela direção de jornalismo. Ele passará a ser escalado para apresentar o telejornal local nos plantões de fim de semana e feriados. A estreia está prevista para o próximo dia 8.





A Globo decidiu investir em Kovalick porque falta um jornalista homem para substituir de César Tralli e Carlos Tramontina. Atualmente, só dispõe de Tramontina e de três mulheres (Gloria Vanique, Michelle Barros e Izabella Camargo) para os plantões do SPTV, já que Tralli foi promovido no ano passado para a bancada do Jornal Hoje aos sábados.



Com a entrada de Kovalick, haverá equilíbrio entre apresentadores homens e mulheres nos sábados e feriados. E a Globo também se prepara para ter uma opção masculina para, futuramente, substituir Tralli ou Tramontina em definitivo.



Kovalick ocupará na vaga de plantonista deixada por Flavia Freire, que em fevereiro decidiu se demitir da Globo para ir morar com a família em Portugal.



Gaúcho de 51 anos, Roberto Kovalick está na Globo desde 1990, após três anos como repórter da RBS, afiliada da emissora no Rio Grande do Sul. Trabalhou no Rio de Janeiro e em Brasília e se destacou em grandes coberturas, como a Chacina da Candelária (1992), a implantação do Plano Real (1994), o sequestro do ônibus 174 (2000) e a eleição de Lula (2002).



Entre 2005 e 2008, foi correspondente em Nova York. Em 2009, se tornou o primeiro jornalista fixo da Globo no Japão. Quatro anos depois, foi deslocado para Londres. Foi chamado de volta ao Brasil em janeiro do ano passado, em um processo de renovação do quadro de correspondentes internacionais, e passou a trabalhar em São Paulo.



