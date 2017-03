Você está lendo um tópico

João Kleber também ameaça o "Pânico" nas noites de domingo

Se já não bastasse a turma do "Encrenca", o "Pânico", da Band, também passou a ser incomodado pelo programa de João Kleber, da mesma RedeTV!. No domingo passado, foram 46 minutos à frente, segundo o Kantar Ibope.

O "Pânico", como se sabe, passa por mudanças para tentar voltar aos bons tempos, mas a esperada reação, agora sob nova direção, ainda não aconteceu. De qualquer forma, a equipe de Emílio Surita continua trabalhando forte nos bastidores e preparando novos quadros.

A ordem é reverter esse estado de coisas. Para os profissionais do humorístico, ficar atrás de Globo, Record e SBT é algo perfeitamente normal. Só que não se admite em hipótese nenhuma perder para a RedeTV!, até em função de toda a confusão conhecida quando houve a troca de emissora. As trocas de farpas continuam até hoje. João Kleber é um elemento "novo" nessa guerra de audiência e que joga ainda mais pressão no pessoal do "Pânico"



